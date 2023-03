Nintendo Switch Online è disponibile gratis in prova per una settimana: ecco come averlo

Nintendo Switch Online ha appena deciso di rinnovare la gradita iniziativa proposta durante la scorsa settimana: a partire da oggi potete provare gratuitamente il servizio in abbonamento per 7 giorni, senza alcun costo aggiuntivo.

L’abbonamento vi permetterà non solo di provare tutte le funzionalità multiplayer dei vostri giochi preferiti su Switch (trovate il modello OLED su Amazon), ma anche di accedere ai vantaggi offerti, come i giochi gratis scaricabili.

La casa di Kyoto ha inoltre già chiarito che la promozione è valida anche per tutti coloro avessero approfittato della precedente offerta: di conseguenza, potrete provare gratuitamente Nintendo Switch Online per la seconda settimana di fila.

Ricordiamo che non sarà necessario effettuare alcun acquisto o iscrizione: eseguendo una semplice procedura potrete ottenere un codice da riscattare sulle vostre console e aderire all’iniziativa, valida naturalmente solo per chi non è attualmente iscritto.

Ottenere la vostra prova gratuita per Nintendo Switch Online è molto semplice: non dovete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e, dopo esservi assicurati di aver effettuato il login con il vostro account, fare clic sul pulsante “Usa” per avere gratuitamente il codice.

Una volta in vostro possesso, dovrete avviare la vostra console, dirigervi al Nintendo eShop e selezionare l’opzione per riscattare un codice, copiandolo accuratamente e sbloccando così la vostra prova gratuita. In alternativa, potrete eseguire una procedura più semplice direttamente da browser al seguente indirizzo.

Until 02/04, you have another chance to get a #NintendoSwitchOnline free 7-day trial from the #MyNintendo website, even if you already redeemed a free trial code last week! Get yours here: https://t.co/JU5gGTiHqa pic.twitter.com/FrrhlTVqGv — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) March 27, 2023

Ricordiamo ancora una volta che il codice non potrà essere attivato da account che già possiedono un’iscrizione attiva al servizio in abbonamento, che sia in versione individuale o come parte di un gruppo famiglia: avete tempo fino al 2 aprile per approfittare di questa occasione.

La prova è naturalmente valida solo per la versione di base di Nintendo Switch Online: significa che non potrete accedere ai vantaggi del Pacchetto Aggiuntivo, come le espansioni gratuite o i giochi Game Boy Advance, ai quali si è aggiunto da questo mese anche Metroid Fusion.

In compenso potrete però provare gratuitamente tutti i titoli per NES, SNES e Game Boy, che proprio recentemente si sono aggiornati con 4 nuovi omaggi gratuiti.