Il papà di God of War anticipa un videogioco su The Mandalorian?

The Mandalorian è la serie Disney+ arrivata ormai alla seconda stagione, disponibile in esclusiva assoluta sul catalogo streaming della Casa di Topolino.

Basata sulla saga di Star Wars – più precisamente, lo show si incastra tra Episodio VI e Il Risveglio della Forza – la serie racconta le vicende di un cacciatore di taglie mandaloriano e del suo piccolo amico da proteggere, Il Bambino (o Baby Yoda).

A quanto pare, The Mandalorian ha attirato l’attenzione di Cory Barlog, creatore della saga di God of War.

Via Twitter, il game designer si è espresso molto positivamente sullo show Disney, rivelando anche che non trasformare la serie in un gioco singleplayer sarebbe alquanto sciocco.

Se qualcuno non sta lavorando a un fantastico gioco singleplayer dedicato a The Mandalorian in cui interpreti un cacciatore di taglie che fa volare la tua nave da un sistema all’altro raccogliendo taglie, potenziando la propria armatura Beskar e lanciandoti in varie missioni, allora non so davvero cosa diavolo stiamo facendo qui. E per grande titolo single player intendo con una forte attenzione allo sviluppo del protagonista con personaggi umani riconoscibili, perdite dolorose e decisioni apparentemente impossibili da prendere.

E ancora, Barlog ha continuato aggiungendo che: «Non si tratta solo sparare, ma sopravvivere, sia fisicamente che emotivamente. Anche se spero che le riprese siano divertenti. Scommetto che da qualche parte c’è uno sviluppatore che ci sta segretamente lavorando e al quale è piaciuto il mio tweet. A questa persona immaginaria che ho appena creato nella mia mente, dico: ‘Questa è la via.’»

Staremo a vedere se qualcuno raccoglierà l’appello di Cory, sviluppando un gioco dedicato al mandaloriano più famoso di sempre (dopo Boba Fett, si intende).

God of War è disponibile in esclusiva su console PS4. Il sequel, atteso genericamente nel corso del prossimo anno e noto come Ragnarok, vedrà Kratos e figlio nelle lande del nord.