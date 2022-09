Il Nintendo Direct potrebbe essere davvero vicino, e sbuca una data

Continuano a rincorrersi le voci che vogliono Nintendo pronta a tenere un Direct durante il mese di settembre, evento atto a mostrare le prossime novità in arrivo su Switch.

Dopo il Direct interamente dedicato a Xenoblade Chronicles 3 (che trovate su Amazon a ottimo prezzo) e quello su Splatoon 3, il nuovo evento sarà con molta probabilità dedicato ai giochi in uscita entro la fine dell’anno, inclusa qualche sorpresa.

Stando a quanto reso noto nelle ultime settimane, il prossimo Direct spazierà ulteriormente, andando a toccare più di un singolo gioco.

Difatti, si parla che l’evento di settembre della Grande N possa in realtà riservare ben più di una sorpresa anche per i fan della saga di Zelda. Ora, però, ci sono nuovi rumor circa la data del Direct.

Come riportato anche da My Nintendo News, secondo Jeff Grub di Venture Beat e NateTheHate, il Nintendo Direct è in programma per la prossima settimana.

Grubb ha lasciato intendere che la scomparsa della Regina Elisabetta II potrebbe influenzare la scelta del giorno costringendo a un posticipo, visto che nel Regno Unito sono stati giustamente indetti dieci giorni di lutto.

Nate ha però reso noto che il presunto evento digitale sarà annunciato da Nintendo lunedì 12 settembre e andrà in onda martedì 13 settembre.

13 — NateTheHate2 (@NateTheHate2) September 9, 2022

OK. It does sound like the Direct is still on. If it gets moved around, it will probably be a very minor adjustment. Expect it early next week. — Grubb (@JeffGrubb) September 9, 2022

Se ciò avverrà – visto che al momento non vi è ancora nulla di ufficiale – la prossima settimana sarà sicuramente molto importante per ogni fan della Casa di Kyoto.

La presentazione di un Direct a settembre è ormai una tradizione, in quanto questo periodo dell’anno viene usato da Nintendo per preparare la sua utenza ai giochi in arrivo entro le vacanze natalizie.

Tra questi, figurano Bayonetta 3 – il nuovo e attesissimo action game di PlatinumGames – e Pokémon Scarlatto e Violetto – nuova accoppiata di giochi dedicati ai mostriciattoli collezionabili di Game Freak – due big in uscita entro la fine dell’anno.

Ma non solo: pochi giorni fa Nintendo ha deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento ‘invisibile’ per Switch (tanto che in molti ci sono rimasti di sasso).