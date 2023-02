Il Milan punta sui videogiochi e arriva su… Rocket League

Rocket League ha annunciato una nuova importante e sorprendente partnership: il Milan ha infatti deciso di avviare una collaborazione con il celebre free-to-play di Psyonix Studios.

L’annuncio è arrivato in occasione della presentazione della nuova maglia ufficiale dei rossoneri (trovate tanti prodotti dedicati su Amazon), realizzate grazie a una collaborazione tra lo sponsor tecnico Puma e il marchio parigino Koché.

Con un comunicato rilasciato sulla propria pagina ufficiale, gli sviluppatori hanno dunque annunciato una nuova collaborazione che permetterà di personalizzare le celebri automobili di Rocket League e trasformarle in “giocatori” dell’AC Milan.

I colori rossoneri potranno essere indossati acquistando gli appositi set nel negozio oggetti per un prezzo di 550 crediti, che includerà gli adesivi Octane e Dominus richiamanti la nuova maglia e un set di ruote personalizzate. Sarà comunque possibile ottenerli anche separatamente, dunque l’acquisto del bundle non è obbligatorio.

Al momento il kit non è ancora disponibile per l’acquisto, ma Psyonix ha annunciato che i fan di Rocket League potranno farlo loro solo per un periodo di tempo limitato, dall’8 marzo fino al 21 marzo 2023.

Non è attualmente chiaro se il set tornerà disponibile anche in seguito per periodi di tempo limitati, ma i fan rossoneri potrebbero voler segnare questo appuntamento sul proprio calendario e tenersi pronti al debutto della squadra campione d’Italia.

Di seguito vi riporteremo il comunicato ufficiale rilasciato dagli sviluppatori per annunciare questa nuova importante partnership:

«Con la sua lunga storia di grandi successi nel mondo del calcio internazionale, il Milan ha portato in Italia innumerevoli trofei. Le iconiche strisce rosse e nere fanno battere il cuore di oltre 550 milioni di tifosi milanisti in tutto il mondo e sono sinonimo di stile ed eleganza, che rendono l’AC Milan uno dei marchi più riconoscibili e rispettati nell’industria dello sport mondiale. Ora, questi iconici colori sono stati rivisitati con una serie di maglie ispirate alla pixel art. In collaborazione con PUMA e KOCHÉ, il nuovissimo kit dell’AC Milan entrerà nell’arena di Rocket League dal prossimo 8 marzo!»

Non è la prima volta che la squadra rossonera annuncia collaborazioni importanti con il mondo videoludico: lo scorso anno vi avevamo infatti segnalato un’altra importante partnership con eFootball, grazie a un accordo di più anni che ha permesso di riportare il Milan nel gioco calcistico di Konami.

La squadra è stata recentemente omaggiata anche da FIFA 23: nel team dell’anno è stato infatti incluso un campione della squadra rossonera.