Il gioco EA a cui lavorano soltanto “1-2 persone”

C’è un gioco firmato EA a cui stanno lavorando soltanto 1-2 persone, qualcosa di a dir poco irrituale se consideriamo le dimensioni del publisher.

Si tratta del primo capitolo della serie Titanfall, una proprietà storicamente sfortunata ma che ha dato i natali ad uno dei più grandi successi dell’etichetta americana.

Parliamo chiaramente di Apex Legends, che in una delle sue stagioni più recenti ha proprio “omaggiato” l’IP da cui è nato.

Eppure, nonostante Respawn Entertainment sia andata avanti nel suo percorso, c’è ancora una community importante per l’originale Titanfall.

Titanfall è stato preso di mira recentemente dagli hacker, che avevano l’obiettivo di portare alla ribalta lo stato del gioco.

Il titolo è ancora vulnerabile, dal momento che Respawn ha assegnato solo 1-2 persone tra tutti i suoi dipendenti alla manutenzione.

In un video, il community coordinator Jason Garza ha spiegato la situazione attuale, che ha preoccupato ulteriormente i fan anche se l’intento era tranquillizzarli.

«Tutto quello che posso dire è che ci stiamo lavorando (Titanfall), ed è per questo che mi sono fermato per parlare di cose come questa», ha spiegato Garza.

«La community di Titanfall non è dimenticata o abbandonata o che. Ci stiamo ancora lavorando, è solo che non possiamo telegrafare le nostre manovre e abbiamo solo una o due persone su di lui perché il resto, tutti gli altri sono su Apex Legends, quindi non sentitevi male. È qualcosa su cui lavoriamo, solo che queste cose richiedono tempo, non puoi semplicemente premere un pulsante e tutto viene sistemato per magia».

Gli attacchi hacker che sono stati lanciati sono molto raffinati e complessi da risolvere, e prevedono ad esempio che se certi streamer avviano Apex Legends scatti automaticamente un attacco DDoS.

Non è chiaro quando e se questi attacchi potrebbero smettere nel momento in cui Respawn dovesse rimettere in piedi Titanfall.

Il franchise è al momento in pausa per lasciare spazio ad Apex Legends, come dimostrato dal fatto che un capitolo è stato cancellato soltanto nel 2019.

EA non si sta precludendo nessuna pista, ad ogni modo, lasciando la porta aperta ad un futuro (per ora ipotetico) Titanfall 3.

Tuttavia, un eventuale intervento di Electronic Arts è escluso, se consideriamo l’impegno su altri prodotti come l’appena annunciato FIFA 22.