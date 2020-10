Il bomber Robert Lewandowski sta già giocando con PS5

Robert Lewandowski, uno dei bomber più letali del mondo del calcio, si direbbe già all’opera in compagnia di PlayStation 5. A rivelarlo è il profilo Instagram dell’attaccante polacco, dove lo vediamo impegnato con la console – o, almeno, con il controller DualSense.

Le foto, che mostrano da vicino proprio il controller mentre Lewandowski è comodo sul divano, sono accompagnate dalla didascalia che riferisce di una «5tagione senza limiti», in riferimento allo slogan di PlayStation 5.

Dualsense, il controller di PS5

Vale la pena ricordare che Lewandowski è il bomber della squadra campione d’Europa in carica, il Bayern Monaco: per laurearsi tali, i tedeschi hanno portato a casa l’ultima Champions League – competizione di cui PlayStation è storicamente sponsor.

https://www.instagram.com/p/CGpaTulByio/

La punta polacca non è la prima personalità di spicco a ritrarsi in compagnia della console next-gen di casa Sony: in precedenza, infatti, anche il rapper Travis Scott aveva sfoggiato il controller di PS5, facendo sapere che avrebbe giocato «finché il sole non sarà alto». Ve ne parlammo in questa notizia dedicata.

Il grande pubblico dovrà invece aspettare il 19 novembre, in Europa, per mettere le mani sulla console: la versione standard costerà 499,99€ e quella digitale (priva di lettore Blu-Ray) sarà venduta a 399,99€. Per ogni dettaglio su compatibilità degli accessori e retrocompatibilità, fate riferimento al nostro vademecum. Avete già letto degli upgrade gratuiti dei giochi PS4 su PS5?