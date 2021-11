Il Black Friday di Ubisoft Store: 80% di sconto su tantissimi videogiochi!

Anche Ubisoft Store si butta nella mischia del Black Friday, durante il quale potrete trovare i migliori titoli Ubisoft in offerta con sconti fino all’80%! E non è tutto, perché inserendo il codice “BF20” in fase di checkout riceverete un ulteriore 20% di sconto e un gadget in regalo!

I titoli in sconto sono tantissimi, e nel guidarvi all’interno del Black Friday di Ubisoft vogliamo consigliarvi le migliori promozioni di cui potrete approfittare.

Il primo titolo è Riders Republic, uno dei più recenti videogiochi pubblicati da Ubisoft. Nel titolo parteciperete a una valanga di attività multigiocatore. In bicicletta, sci, snowboard o tuta alare, il tutto in un open world grandissimo e pieno di cose da fare.

Riders Republic è un videogioco sportivo che, per qualità e quantità dei contenuti, sicuramente spicca nel panorama attuale, è il Forza Horizon degli sport estremi che potete acquistare per soli €49,99 contro i €59,99 del prezzo di listino, con un 25% di sconto!

Far Cry 6 è l’avventura della guerriglia dei nostri giorni da vivere in prima persona, in cui dovrete liberare una nazione da un dittatore e da suo figlio. Con la partecipazione di Giancarlo Esposito, l’open world Ubisoft è una garanzia per divertimento e quantità di cose da fare.

Potete acquistare Far Cry 6 per soli €49,79 contro i €59,99 di listino, e buttarvi nelle scorribande di Yara grazie ad un ottimo 17% di sconto sull’edizione standard del titolo.

Queste sono solamente alcune delle offerte presenti all’interno di Ubisoft Store legate al Black Friday. Per consultare tutti i videogiochi in sconto vi consigliamo di visitare la pagina dedicata.

Qui sotto, invece, trovate una selezione delle migliori offerte sui videogiochi Ubisoft in sconto.

Il Black Friday di Ubisoft Store: le migliori offerte sui videogiochi