Il 2020 non è stato così male per i giocatori: lo dicono i numeri

Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto sulle nostre pagine la classifica dei migliori (ma anche dei peggiori) videogiochi del 2020 per media voto, come calcolato dal noto aggregatore Metacritic. Oggi, vogliamo proporvi anche la chart stilata da OpenCritic, che a differenza del primo sito mette insieme i voti di un singolo gioco per tutte le piattaforme su cui è uscito: la sua media, quindi, è calcolata non per PC, per PS4, per Xbox One e così via, ma è unica e raggruppa le performance totali di un dato gioco sulle pagine della critica.

È così molto interessante vedere quanti ottimi videogame abbiamo avuto nel 2020 che, almeno da questo punto di vista, non è stato poi così male. Nella classifica delle nuove uscite assolute a spuntarla è l’eccellente Hades, che batte di un punto The Last of Us – Parte II. Nella chart, invece, che include rimasterizzazioni, porting, ampliamenti e rifacimenti di ogni sorta, il re è Persona 5 Royal.

The Last of Us - Part II

Hades e Persona 5 Royal

Di seguito le diverse classifiche del 2020.

I migliori giochi del 2020 per OpenCritic – Solo nuove uscite

Hades – 94 The Last of Us – Parte II – 93 Half-Life: Alyx – 92 Demon’s Souls – 92 Microsoft Flight Simulator – 92 Crusader Kings III – 91 Ori and the Will of the Wisps – 90 Animal Crossing: New Horizons – 90 Dreams – 89 Doom Eternal – 89 Legends of Runeterra – 89 Until You Fall – 88

I migliori giochi del 2020 su OpenCritic – Tutte le uscite

Persona 5 Royal – 94 Hades – 94 The Last of Us – Parte II – 93 Half-Life: Alyx – 92 Demon’s Souls – 92 Microsoft Flight Simulator – 92 Crusaders Kings III – 91 Mortal Kombat 11 Ultimate – 90 Ori and the Will of the Wisps – 90 Animal Crossing: New Horizons – 90 Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – 90 Devil May Cry 5: Speciale Edition – 90 Dreams – 89 Doom Eternal – 89 Xenoblade Chronicles Definitive Edition – 89 Legends of Runeterra – 88 Mission: It’s Complicated – 88 Until you fall – 88 Final Fantasy VII Remake – 88 F1 2020 – 88

Per confronto, nel 2019 il gioco con la media OpenCritic più alta in assoluto era stato Resident Evil 2, con il suo 92, inseguito da Dragon Quest XI nella re-release Switch a 92 e da Final Fantasy XIV: Shadowbringers sempre a 92. Il podio delle migliori nuove uscite invece era stato composto dal ritorno a Raccon City in testa, seguito da Disco Elysium a 92 e da Sekiro: Shadows Die Twice a 90.