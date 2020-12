I videogiochi vi augurano buon Natale… così!

Come ogni Natale, anche quest’anno le software house che danno vita ai nostri videogiochi preferiti hanno fatto i loro auguri per delle splendide festività agli appassionati che seguono il loro lavoro – e lo hanno fatto con delle deliziose cartoline illustrate. Così, ecco Crash Bandicoot versione albero di Natale, ma anche una peculiare reinterpretazione di Civilization VI, Aloy da Horizon pronta a festeggiare, i protagonisti di Cuphead che gongolano e svolazzano, Little Nightmares che si reinventa in tema natalizio.

E, ancora, Hello Games che celebra il Natale con i suoi No Man’s Sky e The Last Campfire, un caminetto splendidamente addobbato in stile Bethesda Softworks, Dreams che da bravo gioco creativo decora un albero splendido, mentre Housemarque ci augura un pacifico Natale con però di fronte una delle terribili creature del suo Returnal, in arrivo su PlayStation 5. E a Babbo Natale, invece, preferite le moto? Ecco Deacon da Days Gone che realizza i vostri desideri – mentre il succo di PS5 è tutto nella cartolina gioiosa di Astro’s Playroom.

Vi proponiamo di seguito le più belle cartoline di auguri condivide dalle software house e dai publisher. A questo indirizzo, su PlayStation Blog Ufficiale, potete trovare tutte quelle raccolte da Sony.