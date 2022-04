I vampiri arrivano su PS5 con un gioco gratis, da oggi

Il sanguinario battle royale di Sharkmob, Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, è da ora disponibile per il download gratuito su PS5.

Gli abbonati a PlayStation Plus (che trovate anche su Amazon) e non solo possono mettere le mani sul gioco che si svolge sui tetti di Praga e tra le strade della città, nel Mondo delle Tenebre.

Bloodhunt ha infatti luogo dopo un raduno di succhiasangue, con i giocatori che controllano un gruppo di vampiri che cercano di sopravvivere alle sette che hanno colpito Praga.

Il free-ro-play è quindi scaricabile senza costi di alcun tipo a partire dalla giornata di oggi, 27 aprile 2022.

Il gioco occuperà 17 GB sull’hard disk della vostra console, quindi assicuratevi di avere il giusto spazio sulla vostra PlayStation.

La descrizione ufficiale di Vampire: The Masquerade – Bloodhunt recita:

Bloodhunt è un esaltante gioco battle royale gratuito ambientato in una Praga devastata da una spietata guerra fra clan di vampiri. Usa i tuoi poteri sovrannaturali per dare la caccia e avere la meglio sui tuoi rivali e sui soldati dell’Inquisizione. Preparati all’azione, cibati di sangue potente per aumentare la tua forza, sfida la gravità per colpire da qualunque direzione e domina la notte! Che tu preferisca attaccare di soppiatto o gettarti nella mischia ad armi spianate, scegli con quale clan allearti e definisci il tuo stile di gioco grazie a poteri sovrannaturali unici.

