I migliori accessori per il vostro Amazon Echo Dot

Se, come molti, avete sfruttato il recente Prime Day per acquistare uno o più altoparlanti smart Echo Dot di terza generazione ad un prezzo davvero stracciato, magati vi starete chiedendo dove posizionarlo al meglio nella vostra abitazione sia per recepire meglio i comandi vocali che diffondere musica.

Proprio per questo motivo abbiamo realizzato questo articolo, allo scopo di consigliarvi alcuni accessori che potrebbero tornarvi davvero utili per questi casi.

Cocoda Wall Mount Stand per Echo Dot 3nd Generation

Cocoda Wall Mount Stand per Echo Dot 3nd Generation è una soluzione salva spazio per i vostri altoparlanti Echo Dot. È possibile installare l’altoparlante sul muro in pochi secondi e funziona sia con prese verticali e orizzontali. È ideale per cucine, studi, soggiorni, bagni e camere da letto. Il cavo incorporato consente di avvolgere senza sforzo i fili nella parte posteriore, liberando spazio e conferendo un aspetto molto più pulito. Infine, protegge da eventuali danni causati da fuoriuscite di liquidi o cibo.

Supporto compatto Echo Dot per presa italiana

Il supporto compatto Echo Dot per presa italiana consente un’installazione senza utilizzo di trapano o colle. In pochi istanti Echo Dot sarà posizionato sul supporto con il cavo nascosto nel suo apposito alloggiamento. Il supporto è stato realizzato per occupare il minor spazio possibile, nascondere il cavo ed avere un design minimal, risultando quasi invisibile una volta posizionato l’Echo.

i-box Batteria per Echo Dot 3a Generazione

La base batteria portatile i-Box è ideale per feste in giardino, essere posizionato sul tavolo della cucina o diffondere musica di sottofondo per dormire. La batteria ricaricabile da 10000 mAh ad alta potenza consente di ascoltare musica fino a 12 ore con una singola carica e, inoltre, la porta USB 2.1A integrata consente di ricaricare lo smartphone o il tablet direttamente dalla base.

ZEEANKER Supporto da Tavolo per Echo Dot 3ª Generazione

ZEEANKER offre un supporto da tavolo dal design unico, progettato solo per gli altoparlanti smart Echo Dot di terza generazione. Il design regolabile multi-angolo consente a Echo Dot di ruotare di 360°, consentendovi di interagire con Dot in qualsiasi direzione. Il supporto espone completamente l’altoparlante e migliora la qualità del suono, rendendolo più forte e più chiaro.

Supporto magnetico Echo Input per MURO e superfici lisce

Se possedete un Echo Input, invece, potrebbe esservi utile questo supporto magnetico per muri e superfici lisce, che è possibile fissare tramite magneti, biadesivo o tassetto. Grazie a questo accessorio, Echo Input sarà sempre stabile in qualsiasi posizione.

