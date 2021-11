I migliori accessori PC in offerta nel Black November di MediaWorld!

Anche MediaWorld si butta nella mischia degli sconti del Black Friday con il suo evento particolare: il Black November. Potete trovare tantissimi sconti ed offerte su una marea di prodotti tecnologici. Come spesso accade la lista è davvero estesa, perciò vogliamo darvi una mano consigliandovi una selezione dei migliori accessori per PC.

Il prodotto su cui vogliamo porre la vostra attenzione è il mouse MSI GM41 Lightweight wireless, che potrete acquistare per soli €54,99 contro gli €84,99 di listino, grazie all’offerta del Black November che sarà disponibile fino al 28 novembre.

Il mouse MSI GM41 Lightweight è progettato con la più recente tecnologia wireless 2.4G RF e con latenza ridotta fino a 1ms, per una reattività 10 volte più veloce rispetto ai mouse wireless tradizionali presenti sul mercato. Per i tasti usa switch OMRON, in grado di garantire fino a 60 milioni di click. Questi switch meccanici sono super affidabili e registrano ogni clic con mortale precisione.

Ma anche l’occhio vuole la sua parte, e il mouse MSI GM41 Lightweight ci mette del suo con i led illuminati dall tecnologia RGB Mystic Light, che proietta milioni di colori sulla scocca del mouse. Una perifericha che, al di là di tutto, è molto concreta con i suoi 6400dpi e una qualità costruttiva molto resistente.

