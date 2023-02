I “giochi” con Trofei di Platino immediati ora diventano bestseller su PlayStation Store

Chiunque abbia mai esplorato più nel dettaglio il catalogo di PlayStation Store non può non aver mai notato un grave problema di shovelware e di “giochi” sviluppati con il solo scopo di far sbloccare Trofei di Platino immediati.

La loro diffusione si è dimostrata sempre più incontrollata negli ultimi anni, grazie anche e soprattutto a prezzi ridotti e appetibili per chi è semplicemente alla ricerca di un trucco per aumentare il “prestigio” del proprio account (trovate gift card per PS Store su Amazon).

Nonostante proprio di recente sia stata svelata una stretta su questa categoria di giochi, con quella che sembrava essere una nuova “tolleranza zero” di questa categoria di prodotti sullo store ufficiale, ad oggi è evidente che questa problematica non sia ancora stata risolta del tutto.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, uno di questi titoli è riuscito a diventare addirittura un bestseller: l’annuncio è arrivato direttamente dal suo sviluppatore, che svela di aver venduto 100.000 copie di un titolo che permette di sbloccare il platino dopo appena 5 minuti di gioco.

Il gioco in questione si chiama Spectrewoods ed ha un costo di appena 25 centesimi sullo store, come potete constatare voi stessi nella pagina ufficiale: diventa dunque facile comprendere come mai così tanti utenti abbiano deciso di investire su quello che a tutti gli effetti è un trofeo che può costare addirittura meno di un caffè.

Spectrewoods has now gone over 100,000 sales on ps4 and ps5 combined #gamedev — Matthew Green (@thevoicesgames) February 3, 2023

Un risultato che sottolinea anche l’importanza dei trofei e degli obiettivi nel gaming moderno: del resto, se esistono utenti disposti a investire una cifra — per quanto irrisoria — al fine di ottenere un platino istantaneo, vuol dire che esiste un mercato per questa categoria di giochi.

In ogni caso, se Sony vuole davvero limitare questa categoria di videogiochi sul PlayStation Store, diventa evidente che saranno necessari sforzi ancora più grandi in futuro. Nel frattempo, il team di Spectrewoods può continuare a esultare per quello che si sta rivelando un successo a sorpresa.

Con buona pace dello sviluppatore di Mirror’s Edge, che aveva puntato il dito contro gli obiettivi e i trofei, considerandoli «un male» per i videogiochi: molti fan hanno dimostrato di pensarla diversamente.

La situazione è apparsa essere decisamente degenerata lo scorso agosto, quando era spuntato addirittura un gioco letteralmente chiamato «Premi X per i Trofei», oggi rimosso dal negozio digitale.