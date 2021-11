I 10 prodotti più acquistati dai lettori di SpazioGames per il Black Friday Amazon

Il Black Friday 2021 di Amazon ha visto un numero elevatissimo di prodotti in sconto delle categorie più disparate, che vi abbiamo prontamente segnalato con i nostri tempestivi aggiornamenti nel corso degli ultimi due giorni, dai semplici videogiochi alle console, smart TV, smartphone, notebook gaming e tanto altro ancora.

Ma quali sono stati i più acquistati dai lettori di Spaziogames? Il nostro pubblico, composto ovviamente da gamers, si è buttato, come facilmente prevedibile, in gran parte su accessori per le principali piattaforme in commercio, ma è stato anche attirato dai fumetti. Di seguito trovate la classifica dei prodotti più venduti.

Ricordiamo che tutti i prodotti presenti in questo articolo sono compatibili con la spedizione veloce di Amazon Prime; quindi, nel caso foste abbonati (e, in caso contrario, vi consigliamo di farlo direttamente da qui) non ci sarà alcun costo di spedizione. Prima di augurarvi buono shopping, vi rammentiamo infine che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

1. Batman/Fortnite Special – Fondazione – One Shot

L’articolo più acquistato in assoluto nel corso del Black Friday 2021 dai lettori di Spaziogames è stato il fumetto Batman/Fornite Special – Fondazione – One Shot, che continua le vicende raccontate nella serie portandovi direttamente dall’Isola di Gotham City, proseguendo le avventure del Cavaliere Oscuro dopo la sua fuga da Fortnite!

2. Cuffie gaming Logitech G635

Al secondo posto troviamo le cuffie gaming Logitech G635, di fatto tra le migliori presenti sul mercato, con driver Pro G da 50mm e progettate con materiali ibridi intrecciati e pensati per ogni gamer. I due padiglioni sono attraversati da un’illuminazione Lightsync RGB grazie a strisce LED integrate, oltre al supporto per il DTS Headphone:X 2.0 e un microfono da 6mm provvisto di indicatore luminoso rosso.

3. SanDisk microSDXC per Nintendo Switch da 256GB

Sul gradino più basso del podio troviamo la microSDXC da 256GB di SanDisk per Nintendo Switch, che sfoggia un’appariscente colorazione gialla con una simpatica stella in bella vista. Il dispositivo offre prestazioni ottimali per il caricamento ed il salvataggio dei dati, grazie ad una velocità massima di 100MB/s e 90MB/s, rispettivamente in lettura e scrittura.

4. Abbonamento Playstation Plus 12 mesi

Quasi indispensabile per i possessori di PS4 e PS5, l’abbonamento a PlayStation Plus consente di portarvi a casa due giochi al mese per PS4 e uno per PS5 senza alcun costo aggiuntivo al mese. Vi basterà essere abbonati e seguirci per scoprire i titoli che solitamente vengono rivelati nell’ultima settimana di ciascun mese per farli vostri tramite PlayStation Store. Inoltre, su PS4 e PS5, PS Plus è l’unico modo che avete per giocare insieme ai vostri amici nelle modalità multiplayer online sui migliori titoli della generazione, per cui se vi interessa giocare in compagnia è proprio il caso che vi procuriate un abbonamento quanto prima.

5. Mouse gaming Logitech G502 HERO

Continuiamo con il mouse gaming Logitech G502 HERO, prodotto indirizzato principalmente ai gamer che ricercano un mouse su filo dotato di un sensore ottico avanzato in grado di offrire un tracciamento di precisione sino a 25.600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Il dispositivo si adatta facilmente ad ogni tipologia di gioco ed utente grazie alla presenza di ben undici tasti programmabili ed una rotella di scorrimento veloce a doppia modalità.

6. SSD Samsung 980 Pro da 1TB, compatibile con PS5

Ottimo sia per il proprio PC che per espandere la memoria interna di PS4, Samsung 980 Pro è un SSD NVMe che sfrutta l’interfaccia PCIe Gen 4.0×4, consentendo al prodotto di raggiungere un’impressionante velocità di lettura sequenziale fino a 7000 MB/s, sino a due volte più veloce rispetto ad un comune Gen 3.0. La particolarità di questo SSD è il suo eccezionale controllo termico, grazie ad un rivestimento in nichel ed un dissipatore di calore integrato.

7. Microfono Razer Seiren X

Il microfono Razer Seiren X è il primo con licenza ufficiale per PS4 e offre, per questo motivo, una perfetta integrazione con la console, ideale per iniziare a effettuare streaming di qualità delle vostre partite. Il microfono a condensatore Razer Seiren X, grazie a frequenza e risposta di transizione estese, consente una registrazione più precisa, visto che è in grado di captare anche le sottili variazioni di tono per una qualità davvero professionale.

8. The Last Of Us Parte 2

Uno dei titoli che hanno caratterizzato la precedente generazione di console, The Last Of Us – Parte II è un prodotto dall’assoluta eccellenza artistica in grado di catturare il giocatore e trasportarlo in un mondo gretto e ricco di insidie, dove i veri nemici non sono solo le creature infette e modificate dal Cordyceps, ma gli altri esseri umani, ormai allo sbando dopo la caduta della civiltà come la conosciamo. Uno dei più grandi pregi di The Last of Us – Parte II è quello di divincolarsi dalle logiche di buoni e cattivi, di eroi e villain, di personalità benevole e altre portatrici di sventure.

9. Monitor gaming Samsung Odyssey G5

Il monitor gaming Samsung Odyssey G5 vanta un pannello da 32″ realizzato con tecnologia VA a risoluzione 1440p con frequenza di aggiornamento di 144Hz e raggio di curvatura 1000R. Grazie alla tecnologia Quantum Dot è possibile godere di una buona gamma cromatica, mentre il tempo di risposta pari ad un solo ms garantisce una risposta ai comandi praticamente immediata.

10. Alan Wake Remastered

Concludiamo con la versione PS5, di Alan Wake Remastered, titolo che, come affermato dagli stessi sviluppatori, “porta l’esperienza completa di Alan Wake, incluse le due espansioni della storia Il Segnale e Lo Scrittore, rilasciate originariamente come DLC, con una nuova grafica in 4K, ambienti e filmati aggiornati, e una nuova esperienza dietro le quinte dove faccio un viaggio nel viale dei ricordi”.

