Il Prime Day 2020 di Amazon ha visto un numero elevatissimo di prodotti in sconto delle categorie più disparate, che vi abbiamo prontamente segnalato con i nostri tempestivi aggiornamenti nel corso degli ultimi due giorni, dai semplici videogiochi alle console, smart TV, smartphone, notebook gaming e tanto altro ancora.

Ma quali sono stati i più acquistati dai lettori di Spaziogames? Il nostro pubblico, composto ovviamente da gamers, si è buttato, come facilmente prevedibile, in gran parte su giochi per le principali piattaforme in commercio, ma è stato anche attirato dal basso prezzo di Echo Dot (3° generazione). Di seguito trovate la classifica dei prodotti più venduti.

I 10 prodotti più acquistati al Prime Day dai lettori di Spaziogames

1. Gears of War 5 Edizione Standard – Xbox One

L’articolo più acquistato in assoluto nel corso del Prime Day 2020 dai lettori di Spaziogames è stato Gears 5 Edizione Standard per Xbox One, titolo nel quale vi ritroverete ad esplorare Sera, sia in modalità single player che coop, scalando ghiacciai, navigando nel deserto e discendendo lungo le rovine per scoprire antichi misteri.

2. Final Fantasy VII Remake – PlayStation 4

Al secondo posto troviamo Final Fantasy VII Remake, titolo che racconta la storia di un mondo caduto sotto il controllo della malvagia compagnia elettrica Shinra. Nei panni di Cloud Strife e dei suoi commilitoni del gruppo anti-Shinra Avalanche, dovremo porre fine allo sfruttamento delle risorse del pianeta da parte della corporazione. Tuttavia, non si tratterà dell’unico pericolo in agguato: Sephiroth, un leggendario guerriero che si credeva morto diverso tempo addietro, farà la sua comparsa e sarà più pericoloso che mai.

3. Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite

Sul gradino più basso del podio troviamo l’Echo Dot di terza generazione in tessuto antracite, equipaggiato con l’assistente vocale Alexa. Alexa è lo strumento pensato per offrire agli utenti la possibilità di interagire tramite comandi vocali con algoritmi in grado di dare il via a un servizio in continua evoluzione, che può essere continuamente arricchito con nuove capacità, nuovi tipi di risposte e nuove sfumature dialettiche. Con Echo Dot è anche possibile ascoltare brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e altri servizi musicali, mentre con Audible potete anche ascoltare i tuoi audiolibri preferiti.

4. Persona 5 Royal Launch Edition – Day-One Limited

Continuiamo con Persona 5 Royal Launch Edition, titolo che nella nostra recensione si è aggiudicato un eccellente 9,6, affermando che «non ci sono davvero più scuse per non giocare Persona 5 Royal, adesso: la sottotitolazione italiana consente anche ai meno anglofili di comprendere ogni risvolto della trama, e la marea di contenuti aggiuntivi, tra il nuovo personaggio, il semestre inedito e il nuovo quartiere di Tokyo ispessiscono un’offerta ludica che era già straordinaria nella sua versione base.»

5. Doom Eternal – Esclusiva Amazon.It (con Poster in Metallo) – Day-One Limited – PlayStation 4

Doom Eternal, seguito del reboot della serie del 2016, ci mette ancora una volta nei panni del Doom Slayer contro orde demoni che ora hanno infestato la Terra. Basato sul motore grafico idTech 7 e arricchito da una colonna sonora dal ritmo incalzante composta da Mick Gordon, il titolo è uno sparatutto di pregevole fattura che mette a disposizione del giocatore chicche come un lanciafiamme da spalla e la lama Doom retrattile da polso.

6. SanDisk MicroSDXC UHS-I 128 GB – Scheda per Nintendo Switch

Una delle offerte che i possessori di Nintendo Switch non si sono lasciati scappare riguardava la micro SD SanDisk Ufficiale per Switch con capacità da 128GB. All’interno di questa scheda di memoria, ottimizzata proprio per la console Nintendo, potete salvare i vostri giochi e i vostri contenuti digitali da utilizzare su Switch, senza mai la paura che si generino problemi di lettura, scrittura o velocità.

7. Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto grigio mélange

Torna nuovamente l’Echo Dot di terza generazione ma questa volta in tessuto grigio mélange. Ricordiamo che grazie all’integrazione con l’assistente vocale Alexa, con Echo Dot è anche possibile ascoltare brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e altri servizi musicali, mentre con Audible potete anche ascoltare i tuoi audiolibri preferiti. Inoltre, potrete ricevere notizie sempre aggiornate, consultare il meteo o controllare i vari dispositivi domotici presenti in casa.

8. Compilation: Assassin’s Creed Origins + Odyssey – PlayStation 4

In attesa di mettere le mani sul prossimo Assassin’s Creed Valhalla, molti hanno deciso di acquistare il pacchetto comprendente Assassin’s Creed Origins e Odyssey a prezzo scontato. In Assassin’s Creed Origins vi ritroverete ad esplorare il maestoso regno dell’Antico Egitto e tornare indietro di migliaia di anni nella storia di Assassin’s Creed, fino alla nascita della Confraternita degli Assassini. Assassin’s Creed Odyssey, invece, vi trasporterà nell’antica Grecia.

9. PlayStation Now – Abbonamento 12 Mesi

PlayStation Now è il servizio in abbonamento di Sony che consente di giocare on demand sia in streaming che in download. Lo streaming è disponibile sia su PC che su PS4, mentre il download è un’opzione esclusiva per l’utenza PlayStation 4. Parliamo di una valanga di giochi già a disposizione di tutti i giocatori, con molti altri che vengono regolarmente aggiunti al catalogo ogni mese, sia dal parco titoli PS1, PS2 e PS3 che da PS4, In occasione del Prime Day, l’abbonamento da 12 mesi è andato davvero a ruba!

10. Kingdoms of Amalur Re-Reckoning – PlayStation 4

Ottimo successo anche per la remaster di Kingdoms Of Amalur Re-Reckoning, in grado di riportare al pubblico di oggi un mondo virtuale dal background ben costruito e dalle scenografie estese e genuine, che si esaltano in colori luccicanti. Uno stile da vendere, semplice ma sul pezzo tanto nell’estetica quanto nel giocato, un punto di incontro tra l’azione con stile e la crescita eclettica del personaggio.

