Humble Bundle: festeggia il 15° anniversario di Daedalic con un pacchetto incredibile!

Continuano le offerte sul noto portale Humble Bundle! Fino al prossimo 2 aprile, infatti, potete mettere le mani su un nuovo pacchetto, chiamato Humble Daedalic 15th Anniversary Bundle, che, come dice il nome stesso, festeggia il quindicesimo anniversario del noto publisher.

A differenza dei soliti Bundle, questa volta viene proposto un tier unico, che a partire da soli 10,86€, vi permetterà di entrare in possesso di ben venti giochi del valore complessivo di 359$. Si tratta davvero di un’occasione imperdibile per avere un gran numero di titoli con cui passare svariate ore di divertimento.

Tra questi, se non li avete ancora giocati, sicuramente segnaliamo la trilogia delle avventure grafiche punta e clicca Deponia, composta da Deponia, Chaos on Deponia e Goodbye Deponia. Sicuramente gli appassionati di giochi d’avventura avranno pane per i loro denti grazie a questo pacchetto, che può contare anche su diversi altri prodotti appartenenti allo stesso genere.

Pagando soli 10,86€ potete ottenere:

Edna & Harvey: The Breakout

Silence

Deponia Doomsday

State of Mind

The Long Journey Home

Chaos on Deponia

Deponia

Goodbye Deponia

A Year of Rain

Anna’s Quest

Edna & Harvey: Harvey’s New Eyes

The Night of the Rabbit

The Whispered World Special Edition

The Dark Eye: Chains of Satinav

The Dark Eye: Memoria

A New Beginning: Final Cut

Blackguards 2

Blackguards

Fire: Unghs Quest

1654 Alcatraz

Acquistando l‘Humble Daedalic 15th Anniversary Bundle, oltre ad ottenere diversi videogiochi ad un prezzo incredibile, farete anche una buona azione, in quanto parte dei ricavati verranno infatti devoluti ad un’associazione benefica a vostra scelta.

Se la selezione di titoli vi convince e volete aiutare anche un ente benefico, non dovrete fare altro che cliccare sul link sottostante per procedere all’acquisto. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui acquistare l’Humble Daedalic 15th Anniversary Bundle «

Spaziogames è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.