Huawei Mateview GT, monitor 34″ con soundbar, al prezzo più basso di sempre per il Prime Day!

Continuano le offerte dell'Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un'incredibile offerta inerente al monitor gaming Huawei Mateview GT

l'accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime

Il monitor gaming Huawei MateView GT è equipaggiato con un pannello ultra-wide in formato 21:9 da 34″ con un raggio di curvatura di 1500R e una risoluzione di 3440×1440 pixel. Il display offre una frequenza di aggiornamento di 165Hz e garantisce una copertura del 90% della gamma cromatica DCI-P3. Completano le caratteristiche tecniche di questo splendido pannello la luminosità massima di 350 nits, il supporto alla tecnologia HDR10 e un rapporto di contrasto di 4.000:1.

Il monitor gaming Huawei MateView GT non è solo un piacere da vedere, ma anche da ascoltare, grazie alla presenza di una soundbar con doppio altoparlante da 5W che utilizza un algoritmo intelligente per offrire un audio di elevata qualità. Inoltre, il sistema a doppio microfono intelligente con cancellazione dei rumori di sottofondo vi permetterà di effettuare chiamate e registrazioni vocali limpide e cristalline.

Solitamente il monitor gaming Huawei Mateview GT viene venduto a 549€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 392,35€, con un risparmio reale di 159,65€! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo monitor gaming a un prezzo davvero da non lasciarsi sfuggire!

