Huawei MateBook D 14 al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Anche oggi, venerdì 10 giugno 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. In particolare, Amazon ha lanciato un’imperdibile promozione inerente al notebook Huawei MateBook D 14, che potrete acquistare al prezzo più basso di sempre!

Il notebook Huawei MateBook D 14 è dotato di un ottimo display IPS da 14″ a risoluzione 1.920×1080 pixel con un rapporto di aspetto 16:9 e un rapporto screen-to-body dell’84% per una maggiore immersività.

Il notebook Huawei MateBook D 14 è animato dal processore Intel Core i7-1165G7 di undicesima generazione (con GPU integrata Intel Iris X), accompagnato da 16 GB di RAM e 512 GB di velocissimo SSD NVMe per l’archiviazione dei propri dati.

Il notebook Huawei MateBook D 14 si presta bene per l’utilizzo in ambito lavorativo e per la produttività personale, grazie al suo corpo in metallo e al peso di soli 1,38Kg, il tutto in soli 15,9mm di spessore.

Nel caso possediate anche uno smartphone Huawei, il notebook Huawei MateBook D 14 supporta la funzionalità Huawei Share, tramite la quale è possibile instaurare una collaborazione multischermo tra il dispositivo mobile e il computer portatile, consentendo l’interazione in tempo reale tra i sistemi e il trasferimento di file e foto in tutta comodità.

Il caricatore USB-C da 65 W di Huawei MateBook D 14 è così leggero e compatto da poterlo tenere in tasca ed è abbastanza potente da fornirvi fino a 2 ore di utilizzo con una rapida carica di 15 minuti.

Solitamente il notebook Huawei MateBook 14s viene proposto a 1.099€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 799€, con un risparmio reale di 300€ e uno sconto del 27%. Si tratta dell’occasione perfetta per portarvi a casa un ottimo notebook a un prezzo eccezionale!

Questi è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link in calce. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.