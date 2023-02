Hogwarts Legacy, Returnal e tanti altri giochi in offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare il nuovissimo Hogwarts Legacy a soli 44,19€, con uno sconto del 26% e un risparmio reale di 15,81€ rispetto ai 60€ usuali di listino.

Le vicende raccontate in Hogwarts Legacy avranno luogo diversi anni prima dell’avvento del maghetto più famoso del mondo e vedranno il giocatore impersonare uno studente della celeberrima scuola di stregoneria di Hogwarts, affrontando nemici e insidie uscite dal Wizardry World creato da J.K. Rowling.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che “Hogwarts Legacy è un’esperienza di proporzioni mastodontiche, davvero difficile da sintetizzare in poche parole. Ad una riproduzione minuziosa di Hogwarts, dei suoi intricati labirinti, dei suoi infiniti segreti, si accompagna una struttura di gioco ricca e sfaccettata, che vi farà sentire, per la prima volta, dei veri studenti di Hogwarts. Il gioco è a tutti gli effetti quello che un fan di Harry Potter sogna da sempre“.

Piuttosto interessante anche lo sconto su Returnal, che attualmente potete avere a soli 38,39€, con uno sconto del 36% e un risparmio reale di 21,61€. Returnal offre l’opportunità al giocatore di raccogliere e gestire risorse al fine di potenziare il proprio arsenale e le proprie abilità. Inoltre, il titolo prevede l’utilizzo di portali che permetteranno di passare istantaneamente da un mondo all’altro. In termini di giocabilità, Returnal si presenta come uno sparatutto in terza persona che offre intense sequenze di combattimento e un’azione incessante.

Tuttavia, le ampie possibilità di movimento consentiranno di esplorare approfonditamente gli scenari generati in modo procedurale del pianeta Atropo. Non solo ci si troverà di fronte a un’esperienza di gioco frenetica e adrenalinica, ma anche a un mondo vasto e ricco di dettagli, che renderà l’esperienza ancora più coinvolgente ed emozionante.

Instant Gaming è un’azienda leader nel settore dei videogiochi digitali, con un catalogo completo di titoli per tutte le piattaforme. Offrendo prezzi competitivi e offerte speciali, Instant Gaming è il luogo ideale per gli appassionati di videogiochi che cercano di acquistare i loro giochi preferiti ad un prezzo inferiore. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante e di seguire la nostra area dedicata del sito per non perdere le ultime offerte.