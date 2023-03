Hogwarts Legacy per PS5 al prezzo più basso di sempre!

Stavate attendendo l’occasione giusta per recuperare Hogwarts Legacy per PS5 a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione inerente alla versione PS5 di Hogwarts Legacy, che potrete acquistare al prezzo più basso di sempre!

Infatti, oggi potete portarvi a casa Hogwarts Legacy a soli 57,25€, con uno sconto del 24%, pari a un risparmio reale di 17,74€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere uno dei videogiochi più apprezzati degli ultimi mesi risparmiando notevolmente sul suo normale prezzo di acquisto!

Hogwarts Legacy, il nuovo titolo di Warner Bros. Games ambientato nel mondo di Harry Potter, è sicuramente uno dei titoli del momento. In Hogwarts Legacy, ci si cala nei panni di uno studente della scuola di magia più celebre della storia, dove si dovranno affrontare sfide e nemici provenienti dal Wizardry World creato da J.K. Rowling. È possibile esplorare il castello, partecipare a lezioni di magia, incontrare personaggi noti e sconosciuti e imparare incantesimi sempre più potenti. L’ambientazione è curata nei minimi dettagli, offrendo un’esperienza di gioco coinvolgente e realistica.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che “Hogwarts Legacy è un’esperienza di proporzioni mastodontiche, davvero difficile da sintetizzare in poche parole. Ad una riproduzione minuziosa di Hogwarts, dei suoi intricati labirinti, dei suoi infiniti segreti, si accompagna una struttura di gioco ricca e sfaccettata, che vi farà sentire, per la prima volta, dei veri studenti di Hogwarts. Il gioco è a tutti gli effetti quello che un fan di Harry Potter sogna da sempre“.

