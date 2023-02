Hogwarts Legacy, ora il boicottaggio punta il dito perfino contro gli streamer

Hogwarts Legacy è ormai quasi pronto a fare il suo debutto in tutto il mondo, ma le polemiche e le proteste di una parte della community non si accenna a placare, portando il boicottaggio del titolo ad un livello più alto.

La questione è ormai nota: l’ultimo adattamento videoludico del Wizarding World (che potete prenotare su Amazon) è ormai diventato, senza volerlo, un vero e proprio terreno di scontro a causa delle dichiarazioni di J.K. Rowling riguardo la comunità LGBTQIA+.

Una questione decisamente delicata e che ha spinto diversi utenti a boicottare il titolo pensato per i fan di Harry Potter, al punto che il noto forum videoludico ResetEra ha perfino deciso di bandire del tutto ogni menzione del gioco.

Con la scadenza ufficiale dell’embargo sulle review — inclusa la nostra dettagliata recensione — e sulle dirette a tema, qualche fan ha deciso di aumentare ulteriormente il livello del boicottaggio, arrivando perfino a prendersela con chiunque scelga di fare uno streaming di Hogwarts Legacy.

Come riportato da Dexerto, nelle scorse ore è stato infatti pubblicato un sito intitolato «Have they streamed that wizard game», ovvero «Hanno streammato quel gioco con i maghi», badandosi bene dal citare il titolo per nome ma con un riferimento decisamente evidente.

Digitando il nome di un canale su Twitch, la pagina è in grado di dire agli utenti se quel content creator abbia realizzato o meno dirette a tema Hogwarts Legacy. Il motivo della creazione è decisamente chiaro: spingere gli utenti a boicottare gli streamer che decidono di giocare all’ultima produzione di Warner Bros.

Someone made a website to see if your favorite Twitch streamer has streamed Hogwarts Legacy…

I guess the goal is to boycott said streamer if they do play the game?! lol this is getting ridiculous pic.twitter.com/uyMOeBFSQ1

— Michael (@LegacyKillaHD) February 6, 2023