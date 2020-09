Hogs of War torna come gioco da tavolo (e raccoglie il 410% dei fondi in 90 minuti)!

Era il 2000 quando facevano il loro esordio assoluto dei maialini piuttosto agguerriti, provenienti da diverse nazioni del pianeta Terra, che si imposero come i protagonisti d Hogs of War. Il gioco, rimasto nell’immaginario di molti appassionati dell’epoca, vi faceva scegliere uno dei diversi schieramenti possibili, facendovi affrontare l’esercito avversario nelle diverse mappe proposte, con turni in cui bisognava colpire consci che, sferrato l’attacco, il vostro maialino rimaneva esattamente posizionato dove lo avevate lasciato.

Firmato dall’allora celebre Infogrames, il titolo è ora pronto a trasformarsi in un gioco da tavolo. L’idea, proposta su Kickstarter da Stone Sword Games, è stata un successo (a dir poco): nei primi novanta minuti di raccolta fondi il gioco ha messo insieme il 410% dei soldi richiesti per diventare realtà. L’obiettivo era di 19.606€, ma nel momento in cui vi scriviamo siamo arrivati alla soglia di 88.199€, con ventuno giorni di campagna ancora da vivere.

Il gioco da tavolo con miniature sarà realizzato con licenza ufficiale e proporrà partite strategiche da novanta minuti, ideali dai dodici anni in su, da uno a quattro giocatori per partita. Saranno proposte le fazioni originali del videogiochi, con il libro della Campagna che proporrà cinque missioni principali – ma potrete anche sbizzarrirvi a creare le vostre liberamente, sulla mappa a disposizione.

All’interno della confezione troverete ben 88 miniature per rappresentare gli schieramenti e i mezzi, una tavola da gioco, 24 caselle reversibili modulari e 4 piastrelle base per i giocatori partecipanti. E, ancora, 32 piastre che rappresentano gli edifici, 24 carte di classe per le unità, 100 carte per i miglioramenti, oltre 100 tra token e gettoni, 24 tessere per risorse e smistamento truppe, 28 carte per i mezzi aerei, 18 carte per gli obiettivi secondari, 24 carte per giocare da soli, 4 scenari per l’aereo, 24 dadi personalizzati e, infine, il libro della campagna. Va da sé, insomma, che l’abbondanza regni e che gli autori stiano pensando a tutti i dettagli per rendere possibile un adattamento al meglio possibile di Hogs of War al formato di gioco da tavolo.

L’uscita del gioco è stimata per giugno 2021 ed è necessaria una donazione di almeno 76€ per portare a casa tutto. Le spese di spedizione sono stimate in 11,92€ per l’Italia.