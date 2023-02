Hitman, gli autori svelano il nuovo gioco: è un cambio di rotta clamoroso

Dopo Hitman, IO Interactive sembra che andrà su strade ben diverse rispetto al passato, perché si appresta ad entrare nel mondo già affollato degli MMO fantasy.

Lasciando alle spalle, almeno per ora, l’assassino più famoso dei videogiochi dopo il terzo capitolo (che trovate su Amazon) della saga.

Franchise che è tornato di recente in una versione inedita, con tanto di modalità nuove per rinvigorire l’interesse degli appassionati di videogiochi stealth.

E mentre IO Interactive ha tra i suoi progetti anche l’atteso Project 007 che è un po’ scomparso nel nulla, ora scopriamo un altro videogioco inedito.

Denominato per ora “Project Fantasy”, IO interactive ha reso note le prime informazioni tramite il sito ufficiale.

Dopo dieci anni dall’inizio della creazione del “World of Assassination” di Hitman, IO Interactive si butta in una nuova avventura.

In un progetto che, per citare il primo comunicato, «espande la nostra creatività, le nostre capacità e in un certo senso la nostra identità».

Perché Project Fantasy non è solo… un fantasy, ma anche un MMO:

«Stiamo costruendo un nuovo mondo, una nuova IP: un gioco di ruolo fantasy online. Un mondo e un gioco costruiti dal nucleo per intrattenere i giocatori ed espandersi per molti anni a venire.»

IO Interactive racconta anche una certa passione per il fantasy in generale, e proprio per questo motivo ha costruito un team appassionato del genere che si butterà in questa nuova produzione.

Certo l’idea di tentare la strada dei giochi fantasy online è molto ambiziosa, oggi, ma le dichiarazioni del team sembrano essere almeno molto poderose:

«Questa idea – che un gruppo eterogeneo di individui con abilità e punti di forza diversi possa lavorare insieme e diventare qualcosa di più della somma delle loro parti – è ciò che ci ispira. Ispira il mondo fantastico che stiamo costruendo e ispira il modo in cui lo costruiamo. […] Questo è solo l’inizio del nostro viaggio in questo nuovo mondo che stiamo costruendo. Ci auguriamo che tu percepisca il calore, il pericolo, l’unione e il cuore che ci mettiamo… E se lo farai, saremmo onorati se ti unissi a noi.»

Certo è interessante vedere cosa succederà anche con il gioco fantasy di Blizzard, che si andrà a scontrare con il cambio di rotta di IO Interactive.

