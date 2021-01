Hitman 3 ed altri titoli a prezzi imbattibili su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa l’ultimissimo capitolo della popolarissima serie Call Of Duty, Call Of Duty Black Ops: Cold War, a soli 52,99€, con uno sconto del 24%. Ambientato negli anni ’80, in piena Guerra Fredda, il titolo, vede la presenza di alcune figure di spicco dell’epoca, in una vicenda che ci metterà alla caccia di Perseus, una figura intenta a destabilizzare gli equilibri mondiali e cambiare il corso della storia.

Oltre alla campagna Single Player, come di consueto sono molteplici modalità multiplayer che vi terranno impegnati a lungo nei campi di battaglia virtuali. Torna anche l’acclamata modalità Zombi, che vede quattro giocatori catapultati in un bunker della Seconda Guerra Mondiale per farsi strada tra orde di non morti cercando di portare alla luce oscuri segreti.

Piuttosto interessante anche Hitman III, in uscita domani ma che potete già prenotare al prezzo scontato di 46,19€. Si tratta del terzo capitolo della trilogia di IO Interactive, che chiuderà definitivamente World Of Assassination. Sarà l’episodio più ambizioso di sempre, grazie anche all’esperienza maturata nel corso degli anni dal team di sviluppo, introducendo alcune novità di gameplay che sicuramente saranno ben accolte sia dai neofiti che dai veterani della serie. Tra queste, troviamo la presenza di uno smartphone che consente di fotografare scenari e momenti, così come di scorciatoie che modificano in modo permanente il livello. Per ulteriori informazioni inerenti al prodotto, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima a cura di Stefania Sperandio.

Vi lasciamo alla nostra selezione di offerte attualmente disponibili su Instant Gaming, invitandovi a visitare il sito per consultare il catalogo completo.

La nostra selezione