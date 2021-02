Hitman 3: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Con Hitman 3, Io Interactive conclude la sua trilogia dedicata al noto assassino silenzioso Agente 47 e l’ha fatto nel migliore dei modi, regalando ai giocatori un prodotto ben fatto e che saprà intrattenere i fan per parecchio tempo. Così come i precedenti due capitoli, Hitman 3 propone una struttura ad episodi, sebbene questa volta, per fortuna, tutti sono stati distribuiti sin da subito, senza la necessità di attendere mesi tra un livello e l’altro per completare l’avventura.

Nella recensione pubblicata sulle nostre pagine, curata da Stefania Sperandio, abbiamo affermato che «il concetto di sandbox è arrivato alla sua massima manifestazione nella proposta ludica di Hitman 3, che mettendosi alle spalle qualsiasi ragionamento legato al mercato che porterebbe a un appiattimento delle proposte, punta come non mai sulla natura stealth della saga, elevandola a nuovi standard grazie a un level design certosino e unico. Nonostante una IA che rinuncia a migliorarsi rispetto al passato, Hitman 3 ci riconsegna allora una IO mai così consapevole delle sue unicità, che non solo può dare un futuro importante e radioso alla saga dell’Agente 47, ma che sembra più pronta che mai a cimentarsi anche con le nuove scorribande videoludiche di James Bond.»

Così come altre opere tripla A, Hitman 3 viene commercializzato in due diverse edizioni, così da adattarsi ai desideri di diverse tipologie di giocatori. Eccole nel dettaglio:

Edizione standard

Così come dice il nome stesso, l’edizione standard di Hitman 3 comprende semplicemente solo il gioco completo, senza alcun bonus aggiuntivo, e costituisce la scelta ideale per coloro che desiderano catapultarsi direttamente all’interno del mondo di gioco senza ulteriori fronzoli.

Edizione Deluxe

Per i fan e coloro che vogliono qualcosa di più. rispetto all’edizione Standard, l’edizione Deluxe offre i contratti escalation Deluxe, abiti ed oggetti Deluxe, la colonna sonora digitale, l’artbook digitale “World Of Hitman” ed il commento del game director. Si tratta della versione per tutte le persone che vogliono avere l’esperienza di gioco più completa possibile e saperne di più sulla realizzazione del prodotto.

