High On Life è il successo del momento: giocalo a 1€ con Xbox Game Pass

High On Life è sicuramente uno dei titoli più interessanti lanciati ultimamente ed è stato accolto piuttosto bene dal pubblico per la sua originalità. Nonostante si tratti di un titolo nuovissimo, potete giocarci sin da subito, sborsando appena 1€! Come? Abbonandovi a Xbox Game Pass, nel caso non lo aveste già fatto in precedenza, sfruttando anche l’occasione per provate anche gli altri tantissimi videogiochi presenti nel catalogo.

High On Life è un titolo alquanto bizzarro, un FPS in grado di allontanarsi dai canoni classici del genere per affondare le unghie in qualcosa di maggiormente originale e – a modo suo – totalmente visionario. High On Life di Squanch Games si propone di replicare a schermo le situazioni folli e surreali della serie animata di Rick And Morty, visto che con quest’ultimo condivide anche un certo stile estetico fuori di testa, una galassia stracolma di stranezze (e forme di vita aliene) di ogni genere.

Nella nostra recensione, a cura di Marcello Paolillo, abbiamo affermato che «High On Life si propone come uno sparatutto in soggettiva vecchio stampo, pieno di humor nero e volgarità senza censure, e con uno stile che solo il creatore di Rick and Morty sarebbe stato in grado di aggiungere».

Indubbiamente un titolo molto interessante, che potete giocare con solo 1€! Ricordiamo che Xbox Game Pass differisce a seconda della piattaforma di gioco. Su PC, infatti, trovare Xbox Game Pass PC, mentre Xbox Game Pass sulle console Xbox. Se possedere entrambe le piattaforme, inoltre, potete approfittare di Xbox Game Pass Ultimate, che li comprende entrambi e consente anche di giocare via cloud sul vostro smartphone o qualsiasi altro dispositivo tramite browser.

Insomma, se ancora non avete provato il servizio di casa Microsoft, potreste approfittare dell’occasione per giocare High On Life e tantissimi altri titoli presenti nel catalogo. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.