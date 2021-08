Halo Infinite, polemica sul battle pass: sfide, non XP (e ai fan non sta bene)

Il battle pass di Halo Infinite è finito al centro di una polemica nelle ultime ore, per via del suo funzionamento.

L’FPS di 343 Industries, in arrivo quest’anno su Xbox Game Pass, è stato recentemente al centro di una preview tecnica.

In questa preview, abbiamo visto come il battle pass sia incentrato sulle sfide completate e non sull’acquisizione di punti esperienza in ogni match.

Questo sistema è stato confermato da John Junyszek, responsabile della community dello studio di Seattle, e non ha trovato il favore degli appassionati.

replying so others can follow the conversation:https://t.co/cFclMlwKNE — John Junyszek (@Unyshek) August 27, 2021

In particolare, il sistema è finito nell’occhio del ciclone perché accusato di voler spingere verso le microtransazioni.

Le sfide possono essere infatti aggirate con degli speciali boost, da acquistare sia con valuta interna che con denaro reale.

Se non altro, Junyszek ha chiarito che le sfide saranno quasi impossibili da esaurire, per cui sarà molto difficile restare a secco di materiale per progredire nel battle pass di una stagione – contrariamente a quanto capitato nella preview per via di un bug già rimosso.

Halo Infinite è in rampa di lancio per l’8 dicembre su console, cloud e PC, e chissà che non ci sia tempo tra un flight e l’altro per rivedere questa discussa decisione.