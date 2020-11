Halo: Infinite, Phil Spencer rivela quando dovremo aspettarci il lancio del gioco

La mancata uscita di Halo: Infinite è sicuramente uno dei rimpianti di tutti i neo possessori di Xbox Series X | S: dopo il rinvio deciso da 343 Industries (che ha slittato il gioco a data da destinarsi) i fan in attesa si stanno chiedendo quando potranno mettere le mani sulla nuova avventura di Master Chief.

Il gioco, come saprete, era infatti previsto al lancio della nuova piattaforma Microsoft, uscita lo scorso 10 novembre di quest’anno. Così, ahinoi, non è stato.

Ora, però il boss Phil Spencer ha lasciato intendere che il lancio del nuovo Halo sarà un momento molto importante per il mercato Xbox.

Un primo piano di Master Chief.

Parlando con The Verge, a Spencer è stato chiesto di Halo Infinite e del suo posticipo al 2021, a quanto pare un piccolo rammarico per l’intero team:

Volevamo Halo al lancio. una sorta di vero momento culturale per noi di Xbox. L’ultima volta che è accaduto è stato con la prima Xbox e Halo: Combat Evolved.

Nonostante questo, Spencer non pensa che la situazione sia così grave: non solo Halo Infinite sarà sicuramente un videogioco “migliore” pensando a lungo termine, oltre al fatto che arriverà sicuramente in una finestra temporale durante la quale Xbox Series X e S saranno facilmente reperibili sugli scaffali dei negozi.

Ecco le sue parole sull’argomento: «A lungo termine, penso che quello che succederà è che avremo tra le mani un capitolo di Halo migliore lanciato in un momento propizio, in cui le persone potranno effettivamente avere tra le mani una console. Ho buone sensazioni al riguardo, penso che il gioco ne gioverà.»

Ricordiamo in ogni caso che il gioco non sarà a The Game Awards a dicembre, come rivelato dal community director di 343 Industries Brian Jarrard via Reddit.

Halo: Infinite è in ogni caso sempre previsto nel corso del 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, al momento a data da destinarsi.