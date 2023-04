GTA 6, i fan pensano che Xbox stia “frenando” lo sviluppo del gioco

GTA 6 di Rockstar Games e Take-Two è uno dei titoli più attesi dei prossimi anni, sebbene i fan non abbiano ancora potuto vedere il gioco in azione in veste ufficiale.

Le poche informazioni disponibili sul sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) provengono dal leak avvenuto mesi fa e relativo a una versione incompleta del gioco, che ovviamente non rifletterà la qualità del prodotto finale.

Ora, dopo che qualcuno ha pensato di paragonare la – presunta – mappa di GTA 6 con quella di GTA 5, alcuni appassionati si sono dati appuntamento per parlare di una questione piuttosto delicata.

Come riportato anche da ComicBook, infatti, i fan di GTA 6 sono divisi sul fatto che Xbox abbia in qualche modo “frenato” o rallentato lo sviluppo del gioco.

I fan di Grand Theft Auto sono preoccupati circa il fatto che Xbox Series S possa in un certo qual modo rallentare lo sviluppo di GTA 6 prima e dopo l’uscita.

Attualmente si prevede che il prossimo capitolo uscirà per PS5 e Series X|S, mentre un porting per PC arriverà probabilmente più avanti, con le versioni per PS4 e Xbox One molto improbabili considerando quanto il titolo Rockstar sarà impegnativo dal punto di vista tecnico.

Detto questo, alcuni fan di GTA temono che la poca potenza di Xbox Series S possa impedire al gioco di raggiungere il suo massimo potenziale.

In un nuovo post sulla pagina Reddit di GTA 6 – intitolato “Pensate che la Xbox Series S sarà comunque un ostacolo per GTA 6?” – un fan suggerisce l’idea che la componentistica “basilare” della console Microsoft possano essere un problema, specie se il gioco dovrà essere progettato tenendo conto di queste limitazioni.

A questo proposito, i fan di GTA 6 sono divisi su questa eventualità: «Non è un problema, perché il gioco arriverà anche su PC», scrive un utente.

«Il loro obiettivo è quello di ottimizzarlo per il maggior numero di sistemi, deboli o potenti, possibile. Quindi no, la Series S non li tratterrà. Sicuramente potrebbero semplicemente ridurre la densità di NPC, disattivare il ray tracing, limitare i 30fps per quella console e dovrebbe andare bene», aggiunge un altro fan.

Si tratta di opinioni discordanti, ma ci sono giocatori che condividono la medesima preoccupazione. E questa preoccupazione è valida, fino a un certo punto.

Quando si progetta un gioco, è necessario infatti progettarlo tenendo conto di varie limitazioni. È possibile quindi sviluppare un gioco anche in base alle capacità dell’hardware più debole che lo eseguirà.

Alcune specifiche, come il frame rate e la risoluzione, non saranno influenzate, ma le idee dietro la progettazione e i sistemi di gioco potrebbero esserlo. E di certo Rockstar Games sta tenendo conto di PC di fascia bassa, di fatto più deboli della Xbox Series S, anche se è altrettanto possibile che le sue limitazioni stiano mettendo alla prova anche lo sviluppo di GTA 6.

Restando in tema, nelle scorse settimane è in ogni caso apparso in rete uno screen che ha riacceso l’hype dei fan, anche per una resa grafica realmente sorprendente.

Ma non solo: un fan ha dato via a un trailer in Unreal Engine che immagina i salti temporali che potremo vivere nel prossimo GTA.