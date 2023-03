Grid Legends per PS5 e PS4 al prezzo più basso di sempre!

Amanti dei giochi di corse? Abbiamo una proposta allettante per voi! Il famoso portale di e-commerce Amazon sta attualmente offrendo l’opportunità di acquistare le versioni PS4 e PS5 del videogioco Grid Legends al prezzo più basso di sempre.

GRID Legends è il titolo ideale per chi desidera un’esperienza di guida meno tecnica e più orientata al divertimento rispetto ai classici simulatori di corse come Assetto Corsa. Grazie al suo approccio arcade, il gioco offre un’esperienza di guida accessibile e coinvolgente, caratterizzata da sfide adrenaliniche, manovre audaci e una sana dose di competitività tra i piloti.

Una delle caratteristiche più interessanti di GRID Legends è la sua innovativa modalità Storia, che si discosta dai soliti cliché dei giochi di corse. In questa modalità, il gioco si trasforma in un documentario dal titolo “Driven To Glory“, che racconta le vicende dei piloti attraverso interviste e scene interpretate da attori reali. Questo approccio narrativo, decisamente originale, aggiunge un elemento di profondità e realismo al gioco, rendendo la storia coinvolgente e immersiva.

GRID Legends offre anche diverse modalità (tra cui quelle online) e la sua durata è assicurata falla presenza di oltre 100 vetture e moltissimi tracciati. Come affermato nella nostra recensione: “Grid Legends si conferma un titolo divertente e fruibile […] [con] tante vetture, tanti tracciati e tante idee“.

Solitamente, le versioni PS4 e PS5 del videogioco Grid Legends vengono proposte a 69,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 9,99€, ovvero il più basso mai apparso sul noto portale e-commerce.

