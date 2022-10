Gran Turismo 7, ecco i dettagli e le novità dell’aggiornamento 1.25

Gran Turismo 7 non è rimasto con le mani in mano in questi, e a breve arriverà il nuovo aggiornamento al titolo di corse: l’update 1.25.

L’ultimo capitolo di Polyphony Digital (che trovate in sconto su Amazon) ha infatti ricevuto costanti nuovi update, con lo scopo non solo di migliorare la giocabilità e sistemare eventuali bug, ma anche introducendo nuovi veicoli.

Aggiornamenti che non sono certo mancati in questi ultimi mesi, perché l’update 1.24 aveva anche sistemato un fastidioso bug oltre ad aver aggiunto nuovi contenuti.

E mentre l’aggiornamento 1.25 era stato solo accennato da Yamauchi, adesso arriva la conferma ufficiale.

L’annuncio è arrivato tramite l’immancabile PlayStation Blog, che ha svelato tutti i dettagli che i giocatori potranno scoprire nell’update per PS5 e PS4.

L’aggiornamento è già disponibile da ora e, contrariamente a quelli precedenti, non ci sono stati rimaneggiamenti dal punto di vista tecnico.

Gran Turismo 7 vedrà invece l’arrivo di quattro nuove vetture:

Maserati Merak SS ’80

Mazda Roadster NR-A (ND) ’22

Nissan Skyline 2000GT-R (KPGC110) ’73

Nissan GT-R NISMO GT3 ’18.

Come sempre le auto sono sbloccabili e acquistabili nelle solite modalità, come per ogni update di Gran Turismo 7.

