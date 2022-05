GoPro Hero10 Black: oltre 100 euro di sconto su Amazon!

Stavate cercando una nuova action cam di qualità a buon prezzo? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere la GoPro HERO10 Black a un prezzo davvero imperdibile!

Grazie a GoPro HERO10 Black sarete in grado di catturare foto e video come dei veri professionisti, grazie anche e soprattutto alla stabilizzazione HyperSmooth 4.0, con la quale potrete ottenere prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione e un allineamento con l’orizzonte ancora migliore grazie a un limite di inclinazione maggiore.

GoPro HERO10 Black è un’action cam davvero molto versatile e precisa, in grado anche di realizzare video in 5,3K e offrire la possibilità di condividere i propri contenuti su Facebook e Youtube grazie al Live Streaming. Le guide pieghevoli integrate consentono una sostituzione dei supporti più facile e sicuramente anche più veloce. GoPro HERO10 Black è anche dotata di un’ampia batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1720 mAh che vi garantisce energia in quantità

GoPro HERO10 Black è equipaggiata con un moderno processore in grado di fornire prestazioni rapidissime, comandi touch e frequenza dei fotogrammi raddoppiata, per riprese straordinariamente fluide. La sua struttura robusta è in grado di resistere a fango, neve o acqua (fino a 10 m di profondità). Il copriobiettivo, resistente e antigraffio, aggiunge un livello di protezione in più e può essere facilmente sostituito in caso di necessità.

Solitamente la GoPro HERO10 Black viene venduto a 529,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 429€, con un risparmio di oltre 100€ e uno sconto del 19%. Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare un’ottima action cam a prezzo scontato.

