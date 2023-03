GOG presenta gli sconti di primavera su 4500 giochi (anche a meno di un euro)

La primavera è alle porte e a quanto pare GOG ha deciso ora di regalarci tanti nuovi giochi scontati per darci modo di iniziare questo aprile nel migliore dei modi.

La piattaforma di CD Projekt, autori di Cyberpunk 2077 (lo trovate a prezzo davvero basso su Amazon), ci ha spesso abituati ad iniziative di questo tipo, specie per il fatto che queste accadono con una certa regolarità.

Solo a fine 2022, infatti, la piattaforma in questione aveva offerto un altro gioco interamente gratuito, un titolo ideale per chi gli amanti dei classici Resident Evil.

Senza contare che a gennaio è stato aggiunto un altro titolo, messo a disposizione in forma totalmente gratuita, sebbene ora è il momento di parlare di oltre 4500 titoli a prezzo scontato.

Come riportato anche da GameSpot, GOG ha deciso di festeggiare la nuova stagione ormai alle porte con con sconti massicci su oltre 4500 giochi.

In vendita c’è di tutto, dai vecchi classici ai successi moderni, per cui è facile trovare qualcosa che vi tenga in casa finché l’allergia non la smetterù di fare i capricci.

Si va da XCOM 2 a soli 2 euro, Citizen Sleeper a 14 euro e Skyrim Anniversary Edition a soli 20 euro. E se non vedete l’ora che Diablo 4 arrivi quest’anno (avete letto il nostro provato?), potete acquistare l’originale Diablo a meno di 8 euro (con tanto di contenuto aggiuntivo dei fan).

Ma non solo: Disco Elysium: The Final Cut ha subito un taglio di prezzo di 30 euro, scendendo a soli 10 euro, oltre a primo e indimenticabile Blood Omen Legacy of Kain a meno di un euro.

Su GOG sono in vendita tanti altri giochi fantastici e a questo indirizzo trovate le migliori offerte del momento. Ragion per cui, vi auguriamo buon divertimento!

Restando in tema, con l’arrivo della primavera, Amazon ha lanciato le sue imperdibili offerte dedicate all’evento che, fino al prossimo 29 marzo, vi faranno davvero contenti.

Ma non solo: Xbox Store si prepara ufficialmente a salutare il mese di marzo con i nuovi sconti della settimana: dategli un’occhiata.