God of War Ragnarok: prenotalo al prezzo più basso su eBay

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il prossimo God Of War Ragnarok a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

God Of War Ragnarok sarà ambientato qualche anno dopo il primo e vedrà Kratos alle prese con i Nove Regni norreni, dove farà degli incontri decisamente importanti. Ovviamente, come suggerito dal presunto titolo del gioco e da altri elementi emersi dal teaser, gran parte della trama si concentrerà sulla mitologia norrena. È stato anticipato che dovremo confrontarci soprattutto con Thor e Freya e che ci saranno nuove rune e abilità da usare, per Kratos.

L’edizione PS5 sarà in grado di supportare il feedback aptico e gli adaptive trigger, ma sarà possibile anche utilizzare l’audio 3D multidirezionale: gli sviluppatori hanno dunque cercato di sfruttare pienamente le feature più importanti della console di ultima generazione. In aggiunta, su console next-gen sarà possibile ammirare anche migliori riflessi, luci e ombre, ma non sarebbero gli unici miglioramenti da un punto di vista grafico, che includeranno dettagli geometrici superiori e una deformazione della neve più realistica.

God Of War Ragnarok sarà lanciato il 9 novembre 2022 e, grazie a questa imperdibile promozione su eBay, potete prenotare la versione PS5 al prezzo più basso del web! Si tratta di un’occasione eccezionale per avere il nuovo capitolo della celeberrima serie comodamente a casa vostra in tempo per il Day One a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.