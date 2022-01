Gli articoli più acquistati dai lettori di Spaziogames nel 2021

Con l’arrivo del 2022, è giunto il momento di dare uno sguardo a quello che è stato il 2021, che ha visto un numero elevatissimo di prodotti in sconto delle categorie più disparate, che vi abbiamo prontamente segnalato con i nostri tempestivi aggiornamenti quasi a cadenza quotidiana, dai semplici videogiochi alle console, smart TV, smartphone, notebook gaming e tanto altro ancora.

Ma quali sono stati i più acquistati dai lettori di Spaziogames? Il nostro pubblico, composto ovviamente da gamers, si è buttato, come facilmente prevedibile, in gran parte su accessori per le principali piattaforme in commercio, ma è stato anche attirato dai fumetti. Di seguito trovate la classifica dei prodotti più venduti.

Ricordiamo che tutti i prodotti presenti in questo articolo sono compatibili (a parte un caso) con la spedizione veloce di Amazon Prime; quindi, nel caso foste abbonati (e, in caso contrario, vi consigliamo di farlo direttamente da qui) non ci sarà alcun costo di spedizione. Prima di augurarvi buono shopping, vi rammentiamo infine che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

1. Batman/Fortnite Punto zero 2

L’articolo più acquistato in assoluto nel corso del 2021 dai lettori di Spaziogames è stato il fumetto Batman/Fortnite Punto zero 2, secondo episodio della serie che racconta una storia nella quale il noto cavaliere oscuro di Gotham City si ritrova trascinato, attraverso una fenditura misteriosa, nel mondo di Fortnite. Qui, privato della sua memoria, l’eroe deve combattere tra caos e lotta, nel tentativo di ricordare il passato e tornare al suo mondo.

2. Logitech G502 HERO

Secondo posto per il mouse gaming Logitech G502 HERO, prodotto indirizzato principalmente ai gamer che ricercano un mouse su filo dotato di un sensore ottico avanzato in grado di offrire un tracciamento di precisione sino a 25.600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Il dispositivo si adatta facilmente ad ogni tipologia di gioco ed utente grazie alla presenza di ben undici tasti programmabili ed una rotella di scorrimento veloce a doppia modalità.

3. Turtle Beach Atlas One

Sul gradino più basso del podio troviamo le cuffie gaming Turtle Beach Atlas One, soluzione entry level ottima per gli appassionati di gaming che vorrebbero avere un’ottima qualità audio. L’audio generato dagli potenti driver da 40mm saprà immergervi nell’azione ed il microfono flip-up vi assicurerà un canale di comunicazione chiaro e limpido con i membri del vostro team. Il comfort è assicurato dalla presenza di cuscinetti in memory foam rivestiti di pelle sintetica pensati per escludere i rumori di sottofondo e garantire la massima comodità

4. Cuffie gaming Logitech G635

Continuiamo con le cuffie gaming Logitech G635, di fatto tra le migliori presenti sul mercato, con driver Pro G da 50mm e progettate con materiali ibridi intrecciati e pensati per ogni gamer. I due padiglioni sono attraversati da un’illuminazione Lightsync RGB grazie a strisce LED integrate, oltre al supporto per il DTS Headphone:X 2.0 e un microfono da 6mm provvisto di indicatore luminoso rosso.

5. Supporto universale per cuffie LoveOlvido

Prodotto molto economico che vi consentirà di riporre in maniera sicura le vostre cuffie gaming dopo averle utilizzate, il supporto universale per cuffie di LoveOlvido è un pratico gancio in plastica che potete posizionare ovunque vogliate. Disponibile in più colorazioni, può essere vostro davvero per un prezzo irrisorio, considerando anche le spese di spedizione.

6. SanDisk microSDXC per Nintendo Switch da 128 GB

Accessorio indispensabile per qualsiasi possessore di Nintendo Switch, troviamo la microSDXC da 128 GB di SanDisk con licenza ufficiale Nintendo, che sfoggia un’appariscente colorazione rossa con un simpatico funghetto in bella vista. Il dispositivo offre prestazioni ottimali per il caricamento ed il salvataggio dei dati, grazie ad una velocità massima di 100MB/s e 90MB/s, rispettivamente in lettura e scrittura.

7. The Last Of Us Parte 2

Uno dei titoli che hanno caratterizzato la precedente generazione di console, The Last Of Us – Parte II è un prodotto dall’assoluta eccellenza artistica in grado di catturare il giocatore e trasportarlo in un mondo gretto e ricco di insidie, dove i veri nemici non sono solo le creature infette e modificate dal Cordyceps, ma gli altri esseri umani, ormai allo sbando dopo la caduta della civiltà come la conosciamo. Uno dei più grandi pregi di The Last of Us – Parte II è quello di divincolarsi dalle logiche di buoni e cattivi, di eroi e villain, di personalità benevole e altre portatrici di sventure.

8. Razer DeathAdder V2

Eccellente mouse da gaming, Razer DeathAdder V2 è dotato di switch ottici Razer per garantire che ogni click sia registrato senza ritardi con una durata fino a 70 milioni di click. Il dispositivo è dotato di un sensore ottico da 20.000 DPI per tracciare anche il più piccolo movimento, fornendo una precisione assoluta in qualsiasi circostanza. La presenza di ben otto pulsanti programmabili, personalizzabili tramite il software Synapse 3, offre la possibilità di assegnare al volo macro e funzioni secondarie per eseguire qualsiasi azione.

9. Cuffie wireless Sony Pulse 3D per PS5

Le cuffie wireless Sony Pulse 3D sfruttano il Tempest Engine di PS5 per consentire agli utenti di udire la direzionalità dei vari suoni esattamente come se si fosse immersi davvero nell’ambiente di gioco. Tramite l’adattatore USB incluso in confezione è possibile collegarsi a PS4, PS5, computer Windows e macOS compatibili, ma è possibile usare anche utilizzare Playstation VR ed altri dispositivi tramite il consueto jack da 3,5mm.

10. Monitor gaming BenQ EL2870U

Concludiamo con il monitor gaming BenQ EL2870U, dispositivo equipaggiato con un display TN a risoluzione 4K da 28″ con un tempo di risposta di solo 1 ms, per ridurre a zero l’input lag possibile tra il momento in cui date un comando e quello in cui viene eseguito su schermo. Dotato anche di due porte HDMI 2.0, che vi permette di collegare anche più di una console e passare da un input all’altro. Lo schermo possiede un refresh rate di 60 Hz, ideale per le esperienze che puntano a un massimo di 4K e 60 fps.

