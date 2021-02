Giovane fan di Football Manager diventa proprietario di un club inglese

Probabilmente chiunque abbia mai giocato a Football Manager deve aver desiderato, almeno una volta, di poter diventare il proprietario della squadra da lui scelta anche nella vita reale.

Per un giovane appassionato del gioco, alla fine è andata proprio così.

Come riporta infatti The Sportsman, il 23enne Kyril Louis-Dreyfus è appena diventato il proprietario del Sunderland, storico club inglese che attualmente milita nella Football League One, corrispondente alla nostra Serie C.

L’obiettivo, come ogni fantallenatore che si rispetti, è evidente: riportare il club nel calcio che conta, in Premier League per la precisione.

D’altronde anche suo padre, Robert Louis-Dreyfus, riuscì a fare lo stesso col Marsiglia negli anni ’90, quando dalla Ligue 2 lo riportò nella massima divisione francese.

Il patrimonio per riuscire nell’impresa non gli manca: la madre è infatti Margarita Louis-Dreyfus, la sesta donna più ricca di Russia, che possiede un patrimonio stimato di circa 30 miliardi di dollari.

Come passare dal videogioco alla realtà.

Kyril Louis-Dreyfus è diventato il più giovane proprietario di una squadra inglese di sempre, e conosce bene come si conducano operazioni di mercato.

Questo non solo perché la sua famiglia ha una storia che si incrocia col calcio a grandi livelli, ma anche perché Kyril, come citato in apertura, è un grandissimo appassionato della serie Football Manager.

Nella simulazione manageriale realizzata da Sports Interactive, gli allenatori devono infatti tenere conto costantemente delle proprie finanze, analizzare la propria squadra e saper trattare con i tanto temuti procuratori.

L’augurio per i tifosi del Sunderland è che il loro nuovo proprietario sia in grado di condurli al successo, proprio come siamo sicuri abbia già fatto davanti al suo PC.

La serie calcistica ha un grande impatto anche nello sport reale, al punto che alcuni procuratori hanno provato a elargire mazzette per aumentare i punteggi dei propri assistiti.

Riuscire a vincere un campionato su Football Manager è sempre entusiasmante: un giocatore ha addirittura acceso un fumogeno in casa sua per festeggiare una vittoria.

Speriamo che il giovane proprietario del Sunderland possa raggiungere presto i suoi obiettivi, pur esultando in maniera più moderata.