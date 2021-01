I giochi più attesi in uscita: ecco il più atteso da voi lettori di SpazioGames

La next-gen è appena iniziata, così come il 2021: sarà un anno in cui vedremo arrivare tanti nuovi videogiochi e sono parecchi quelli che stiamo tutti aspettando impazientemente. Nel corso delle votazioni per gli SpazioGames Awards che vi abbiamo proposto in queste settimane, vi abbiamo anche chiesto di esprimere quali sono i giochi più attesi, ossia quelli che state attendendo spasmodicamente.

Dalle votazioni tra noi della redazione di SpazioGames è emerso che il gioco che ha maggiormente i riflettori puntati sopra è Resident Evil Village, mentre nel caso di voi lettori l’esito è stato diverso.

A spuntarla è stato Final Fantasy XVI, che ha ricevuto ben il 28,6% delle preferenze, spuntandola anche sul sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che ha ottenuto il 24,4% dei voti. A chiudere il podio è proprio Resident Evil Village, votato dal 18% di voi come gioco più atteso tra quelli in arrivo.

Final Fantasy XVI

Di seguito, la top 5 completa dei lettori di SpazioGames.

I giochi più attesi dai lettori di SpazioGames

Final Fantasy XVI – 28,6% Sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 24,4% Resident Evil Village – 18% Ratchet & Clank: Rift Apart – 17,3% Halo Infinite – 11,7%

Vi rivedete negli esiti del sondaggio? Il vostro gioco più atteso è tra quelli nella top 5 o è un altro? Fatecelo sapere nei commenti!