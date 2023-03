Gigabyte RTX 3060, ottima scheda video con supporto Ray Tracing, oggi con uno sconto del 27%!

Con l’arrivo della primavera, Amazon ha lanciato le sue imperdibili offerte dedicate all’evento che, fino al prossimo 29 marzo, vi permetteranno di risparmiare notevolmente su tantissimi prodotti. Tra i molteplici articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate la scheda grafica Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC, che potete ora acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Solitamente, la scheda grafica Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC viene proposta a 582,14€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 425,99€, con uno sconto del 27%, pari a un risparmio reale di oltre 152€. Si tratta di un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC è una potente scheda video basata sull’architettura NVIDIA Ampere, ideale per gli appassionati di gaming e per coloro che richiedono alte prestazioni grafiche. Equipaggiata con 12 GB di memoria GDDR6 e un’interfaccia di memoria a 192 bit, la Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC assicura un’elevata larghezza di banda e bassa latenza, permettendo di gestire in modo efficiente texture e modelli complessi. La GPU dispone di 3584 CUDA core, che garantiscono una potenza di calcolo eccezionale per il ray tracing e l’intelligenza artificiale, grazie alle tecnologie NVIDIA RTX e DLSS.

La scheda video Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC offre numerose uscite video, tra cui HDMI e DisplayPort, per garantire la massima compatibilità con diversi monitor e dispositivi di visualizzazione. Inoltre, è dotata di RGB Fusion 2.0, che consente di personalizzare l’illuminazione della scheda in base alle proprie preferenze estetiche e di sincronizzarla con altri componenti compatibili all’interno del sistema.

Il sistema di raffreddamento Windforce 3X della scheda video Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC, composto da tre ventole e un poderoso dissipatore, assicura temperature ottimali anche durante sessioni di gioco prolungate e sotto sforzo. Le ventole sono dotate di un design a pale alternate che riduce la turbolenza e aumenta la pressione dell’aria, migliorando l’efficienza del raffreddamento.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui le migliori schede video.

Ricordiamo, inoltre, che ogni giorno vi segnaliamo le migliori offerte disponibili online, che potete trovare nella nostra area dedicata del sito, oltre a invitarvi a consultare la nostra pagina dedicata a tutte le offerte di Primavera.