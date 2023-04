Ghostwire Tokyo per PS5 a meno di metà prezzo! -51%

Non perdete l’opportunità di immergervi in un’avventura soprannaturale mozzafiato a un prezzo imbattibile! Amazon offre, per un periodo limitato, uno straordinario sconto del 51% su Ghostwire Tokyo, coinvolgente videogioco d’azione e avventura sviluppato da Tango Gameworks.

Infatti, tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla versione PS5 di Ghostwire Tokyo, che attualmente potete portarvi a casa a soli 36,99€, rispetto agli usuali 74,99€ di listino, per un risparmio reale di 38€ e uno sconto del 51%.

Ambientato in una versione surreale e spettrale di Tokyo, Ghostwire Tokyo offre un’esperienza unica e immersiva, combinando elementi di azione, esplorazione e horror soprannaturale. La trama di Ghostwire Tokyo ruota attorno a un misterioso evento che ha fatto scomparire la maggior parte della popolazione di Tokyo, lasciando dietro di sé solamente strane creature e spiriti maligni chiamati “Visitors“. Il protagonista, dotato di poteri paranormali, si imbarca in una missione per scoprire la verità dietro la scomparsa della popolazione e salvare la città dall’oscurità che l’avvolge.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che “Ghostwire Tokyo non è di certo un titolo strutturalmente al passo coi tempi, ma le sue grandissime particolarità, il suo essere così unico in un settore dominato dai cloni e il modo in cui tocca temi di enorme importanza, non devono essere sottovalutati dai giocatori“.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui i migliori giochi per PS5.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.