Ghostwire Tokyo a meno di 38 euro e tanti altri titoli scontati su Eneba

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti su molti dei migliori giochi open world in commercio.

A soli 37,63€ potete mettere le mani su GhostWire: Tokyo, titolo nel quale vi troverete a esplorare una Tokyo stravolta da esperienza soprannaturali, dove gli abitanti sono spariti e dovrete vedervela con tanti nemici grazie a poteri e abilità spettrali potenziabili.

Tramite complessi e intricati gesti delle mani, Akito, il protagonista, può lanciare incantesimi elementali, difendersi dagli attacchi dei demoni e ovviare a situazioni decisamente più complicate. Nella fattispecie, il protagonista potrà usare le cosiddette tessiture del vento, dell’acqua e del fuoco, di potenza crescente e in grado di sfruttare alcune delle debolezze degli yokai.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Ghostwire Tokyo non è di certo un titolo strutturalmente al passo coi tempi, ma le sue grandissime particolarità, il suo essere così unico in un settore dominato dai cloni e il modo in cui tocca temi di enorme importanza, non devono essere sottovalutati dai giocatori».

Piuttosto interessante anche Elden Ring, proposto a soli 45,43€, rispetto ai 59,99€ usuali di listino, con uno sconto del 24%. Nuovo action RPG sviluppato da From Software in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, che sicuramente molto di voi conosceranno per “Il Trono di Spade”, Elden Ring costituisce una sorta di Dark Souls 4 in salsa “open world”.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «per gli amanti dei soulslike a firma From Software, Elden Ring è semplicemente un sogno che diventa realtà. Si tratta di un passo in avanti netto rispetto ai lavori precedenti, che pone le basi per un’altra serie di sicuro successo che pur non evolvendo le meccaniche di gioco (già solidissime), ne amplia a dismisura la scala, offrendo al contempo un nuovo modello evolutivo per il genere».

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Eneba e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.