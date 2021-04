Ghost Of Tsushima e altri titoli PS4 a prezzi incredibili tra le nuove offerte di Gamestop

La nota catena internazionale Gamestop ha lanciato una promozione imperdibile che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi PS4 a prezzi a partire da soli 9,98€. L’iniziativa sarà valida per un periodo di tempo limitato, quindi vi consigliamo di affrettarvi se volete accaparrarvi i prodotti più ambiti in sconto!

Una scelta davvero impareggiabile, a partire da una selezione di diversi titoli acquistabili ad un prezzo fino a soli 39,98€, tra i quali possiamo trovare videogiochi come Ghost of Tsushima, che potete portarvi a casa a soli 39,98€. Si tratta di un open world d’avventura ambientato nel Giappone Feudale, in cui i giocatori vestiranno i panni di un samurai che cercherà di respingere l’invasione mongola che ha messo a ferro e fuoco quella che era sempre stata la sua casa. Per farlo, conscio di essere terribilmente in inferiorità numerica, potrà scegliere tra un approccio più diretto e uno, invece, sensibilmente più furtivo.

Se ancora non l’avete giocato, inoltre, è l’occasione giusta per recuperare The Last Of Us Remastered, attualmente proposto ad appena 9,98€, versione rimasterizzata del capolavoro apparso originariamente su Playstation 3. Come affermato nella nostra recensione, «è un must have solo per coloro che non hanno mai avuto modo di giocarlo e possiedono una PS4». Oltre al gioco base, impreziosito dal supporto a risoluzioni e frame rate elevati, all’interno di The Last Of Us Remastered è compreso il contenuto aggiuntivo The Last Of Us: Left Behind, in precedenza distribuito con un DLC separatamente.

Insomma, Gamestop ha sta facendo davvero le cose in grande e, oltre a riportarvi una nostra selezione di offerte, vi rimandiamo anche alla pagina ufficiale della promozione, così che possiate consultare direttamente il vasto catalogo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione