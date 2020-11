Geralt è praticamente il grinch nel delirante trailer natalizio di The Witcher

Avrete immaginato Geralt di Rivia assolvere a qualche milione di compiti – dal cacciatore di mostri al cacciatore e basta, passando per il cavaliere, la guardia del corpo e il lavoratore dal fisico nerboruto che può occuparsi di mansioni tra le più diverse, dal tagliare la legna al macellare bestiame. Ma, ammettetelo, non lo avreste mai immaginato come una specie di Babbo Natale. Più credibile, forse, come una specie di Grinch.

Sicuramente lo pensa anche Netflix, considerando che il nuovo trailer della serie TV The Witcher è un demenziale e divertente montaggio a tema natalizio, in cui i personaggi non fanno a meno di far notare a un non-impressionato-Geralt che sta arrivando… il Natale. Tra un «mmmh» perplesso e l’altro, il tenebroso strigo di Henry Cavill è così circondato da festoni, da mostri a tema natalizio e da lucine luminose che fanno invidia a Stranger Things e alla signora Byers.

Vi lasciamo al video direttamente qui sotto, augurandovi buon divertimento!

Vi ricordiamo che The Witcher sta vedendo venire girata la sua seconda stagione, che non ha ancora una data d’uscita. La serie riprenderà le vicende della prima, di cui sarà seguito diretto, ispirandosi soprattutto al volume Il Sangue degli Elfi di Andrzej Sapkowski. Torneranno così Henry Cavill nei panni di Geralt, Anya Chalotra in quelli di Yennefer e Freya Allan nelle vesti della giovane e potentissima Ciri.

La serie è ispirata direttamente alla saga letteraria e non è legata ai videogiochi, che rappresentano invece l’interpretazione che CD Projekt RED ha dato degli eventi raccontati tra le pagine di Sapkowski. Avete già visto le nuove armature di Nilfgaard, rinnovate con il nuovo costumista?