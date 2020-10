Genshin Impact: nel clone di Zelda: Breath of the Wild anche il tema musicale di Final Fantasy?

Uno dei giochi più chiacchierati di questi giorni è senza dubbio Genshin Impact, del quale vi parleremo più approfonditamente a breve e che vi abbiamo mostrato da vicino anche sul nostro canale Twitch.

Il titolo, balzato agli onori della cronaca per la sua direzione artistica da vero e proprio clone di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, è uscito da pochi giorni su PC, PS4 e piattaforme mobile (ma arriverà anche su Switch), e arriva dal Giappone la notizia che potrebbe presentare al suo interno anche un richiamo al celebre tema Prelude di Final Fantasy.

Genshin Impact non fa niente per nascondere l'ispirazione tratta da Breath of the Wild

Il brano, uno dei più famosi tra le composizioni di Nobuo Uematsu per il franchise di giochi di ruolo di Square Enix – insieme al tema principale della saga – comparirebbe all’interno della musica presente nel menù di Genshin Impact.

A segnalarlo è stato il sito giapponese Hachima, rilanciato da Kotaku: potete sentire voi stessi il brano qui sotto, con la somiglianza che può venire notata sull’arpa intorno al minuto 00:30 – anche se probabilmente la melodia è eseguita a un’ottava diversa rispetto all’originale.

Di seguito, invece, il tema all’interno di Final Fantasy, in modo che possiate farvi un’idea.

Vedremo se questo curioso dettaglio desterà o meno scalpore e se attirerà le attenzioni di Square Enix. Intanto, vi raccomandiamo di rimanere sulle nostre pagine per tutte le novità su Genshin Impact.