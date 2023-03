Data di uscita e tutte le novità della versione 3.6 di Genshin Impact

Genshin Impact è un titolo amato da una moltitudine di giocatori, sebbene è ora il momento di dare il via al conto alla rovescia che precede la versione 3.6.

Il titolo, ispirato a giochi di un certo calibro come Zelda Breath of the Wild (che trovate su Amazon a un prezzo non male) continuerà infatti a espandersi con contenuti sempre nuovi.

Dopo che la versione 3.5 è stata resa disponibile per tutti solo alcune di settimane fa, è ora arrivato il momento di guardare al futuro.

Quindi, dopo che lo sviluppatore cinese HoYoverse ha deciso di rilasciare un buon numero di codici per mettere mano a tante Primogens gratuite, è ora il turno di scoprire le novità e la data di uscita della versione 3.6.

Via comunicato stampa, HoYoverse ha rilasciato le ultime novità sulla versione 3.6 di Genshin Impact in arrivo il 12 aprile prossimo.

Questo aggiornamento inaugurerà la prima grande celebrazione dell’Akademiya e introdurrà i due personaggi giocabili Baizhu e Kaveh, oltre a una nuova area di oasi e terre desolate.

Poco sotto, trovate i punti chiave della versione 3.6 “Celebrazione della saggezza”:

Nuove storie e nuovi minigiochi per scoprire di più sull’Akademiya di Sumeru grazie all’Extravaganza dell’Akademiya

Nuova area con terre desolate, oasi e una piccola compagna che vi permetterà di volare

Baizhu, personaggio da 5 stelle di Dendro dotato di Catalizzatore e Kaveh, personaggio da 4 stelle di Dendro dotato di Claymore

Boss settimanale “”Drago dell’Erba virente””, boss nemico “”Battezzante maligno”” e due Hilichurl reietti

Nuove missioni storia di Nahida e Baizhu ed evento incontro di Layla

Restando in tema, avete letto anche che gli sviluppatori hanno da poco deciso di dichiarare una vera e propria guerra ai leak, visto che vogliono fare causa in tribunale ad alcuni insider?

Ma non solo: se state muovendo i vostri primi passi all’interno dell’universo del gioco, vi ricordiamo che su SpazioGames.it potete trovare una vera e propria valanga di guide dedicate.