Gears 5 dice no alle loot-box: The Coalition spiega il motivo

Le loot-box sono diventate, con ogni probabilità, uno degli aspetti più controversi (e più odiati) dei tempi videoludici recenti, in particolare dopo l’esplosione del caso Star Wars: Battlefront II, che portò la questione sotto i riflettori del mondo intero. In merito alla loro possibile inclusione in Gears 5, il team di sviluppo The Coalition è stato più chiaro che mai: Gears 5 non includerà loot-box, per una precisa scelta degli autori.

A toccare l’argomento è stato Ryan Cleven, multiplayer design director, che ha discusso dell’argomento con i colleghi del sito GamesIndustry, anticipando che l’idea di non avere loot-box nel prossimo Gears of War era maturata già da prima dell’esplosione del caso Battlefront II:

Pensiamo davvero di essere all’avanguardia, nell’industria, nell’intenzione di liberarci delle loot-box e di assicurarci che sia le persone che vogliono progredire velocemente, sia tutte le altre, possano godere dell’integrità dell’esperienza di gioco.

Coloro che vorranno comprare oggetti cosmetici o dei power-up con soldi reali, insomma, potranno farlo spendendo soldi veri, ma senza nessuna meccanica da casse-premio.

La sfida, ha aggiunto Cleven, è stato trovare un modo per garantire a tutti i tipi di pubblico un’esperienza di gioco appagante – che strizzasse l’occhio a chi vuole spendere in microtransazioni e a chi vuole giocare come da tradizione:

È la sfida che ci siamo posti: possiamo proporre degli oggetti acquistabili che i giocatori potrebbero voler comprare e contemporaneamente fare in modo che il resto dei giocatori si goda comunque il sistema? È stata la sfida che ci siamo imposti fin dall’inizio di Gears 5. Abbiamo semplicemente ritenuto che le loot-box non fossero la soluzione migliore per Gears, motivo per cui volevamo portarci avanti nel cercare delle possibili soluzioni diverse. Anche prima della controversia che ha coinvolto Battlefront II.

Vi ricordiamo che Gears 5 (che non avrà neanche un Season Pass) arriverà su Windows e Xbox One il prossimo 10 settembre. Per ogni ulteriore approfondimento sul gioco, fate come sempre riferimento alla nostra scheda dedicata.

Fonte: GamingBolt