GameStop USA nei guai: l’azienda starebbe licenziando i dipendenti

Stando a quanto reso noto in queste ore, il noto retailer GameStop starebbe ancora navigando in pessime acque negli USA, dopo la notizia che un gran numero di dipendenti dell’azienda starebbero per essere licenziati.

Come noto, la compagnia da tempo non sembra passarsela troppo bene, complice anche la tendenza dei giocatori ad acquistare software digitale piuttosto che fisico.

La reputazione del retailer si è ulteriormente aggravata quando i dipendenti hanno rivelato alcune delle pratiche imposte dall’azienda.

Ora, dopo che mesi fa la società avrebbe chiuso numerosi negozi in Europa, rendendo così ancora più cupo il futuro del noto rivenditore, è il momento di un’altra notizia non propriamente positiva.

Come riportato anche da Game Rant, un manager di GameStop sostiene che l’azienda di vendita al dettaglio ha dato il via a un gran numero di licenziamenti per quanto riguarda le sedi americane.

In un video virale su TikTok, una dipendente nota con il nome di ‘redsonjattv’ ha condiviso la fatica di lavorare in un punto vendita. Nel breve filmato, la manager afferma che «tutto è in saldo» e che «non viene più nessuno».

Poco sotto, la clip in questione che lascia ben poco spazio all’immaginazione (assicuratevi di essere loggati a TikTok).

Nel video si accenna ovviamente anche al fatto che GameStop ha iniziato a licenziare i dipendenti, anche a fronte della moria di clienti riscontrati di recente nei punti vendita statunitensi.

La clip ha attualmente oltre 6,4 milioni di visualizzazioni e sta facendo discutere addetti ai lavori e non solo sul futuro del colosso della vendita al dettaglio e dei suoi lavoratori. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

Restando in tema, ricordiamo che la compagnia è stata protagonista in tempi non sospetti anche di un altro caso realmente clamoroso, ossia il picco di azioni dovuto al movimento collettivo, che prossimamente diventerà un film.

Ma non solo: avete letto che a novembre dello scorso anno, per un breve lasso di tempo, alcuni utenti hanno avuto modo di vedere, involontariamente, i dati sensibili di altri clienti GameStop?

