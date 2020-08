Il Future Games Show di stasera sarà condotto da Solid Snake e Meryl Silverburgh – sul serio

Dopo quello dello scorso giugno, anche Future Games Show è pronto a tornare con un ulteriore appuntamento, che si terrà questa sera, 28 agosto, alle ore 21.00 italiane. Nel corso della serata, hanno spiegato gli organizzatori britannici della casa editrice Future, proprietaria tra gli altri del sito GamesRadar+, vedremo circa novanta minuti di novità da publisher come Team 17, Activision, Square Enix, SEGA, Ubisoft, Merge Games, Raw Fury e diversi altri, con trailer, demo gameplay e interviste.

A far parlare di sé è però soprattutto la peculiare scelta dei conduttori fatta per l’evento: ad accompagnarci nello show saranno infatti David Hayter e Debi Mae West.

Meryl Silverburgh e Solid Snake in Metal Gear Solid 4 (2008)

Il primo, che ha bisogno di poche presentazioni, è lo storico e iconico doppiatore di Solid Snake all’interno della saga Metal Gear fin dall’episodio Solid – divenuto parte del personaggio in sé e spesso imitato con la sua parlata calma e roca, appositamente studiata per il personaggio. La sua sostituzione per Metal Gear Solid V, dove la voce di Venom Snake venne affidata a Kiefer Sutherland, causò forti discussioni, ma Hideo Kojima spiegò di aver operato la scelta per consentire al celebre attore di realizzare anche il facial capture per il personaggio.

Ad affiancarlo sarà la compagna d’avventure di Snake: Debi Mae West è infatti la celebre voce di Meryl Silverburgh, protagonista femminile di Metal Gear Solid e personaggio spalla nell’intreccio di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots – dove l’artista statunitense ha regalato una performance che le valse lo Spike Award come Miglior attrice videoludica dell’anno.

Meryl e Snake in una nota scena di Metal Gear Solid 4 (2008)

Proprio Mae West non ha mancato di mostrare il suo entusiasmo per questo nuovo lavoro fianco a fianco con Hayter, come evidenziato sui social:

In un piccolo teaser, anche Hayter si è divertito ha raccontare che «i giochi sono cambiati», e che «in quest’epoca abbiamo bisogno dei videogiochi più che mai: ecco perché sto facendo team con la mia ex pivellina preferita, Meryl Silverburgh, per condurre il prossimo episodio del Future Games Show.» Le notizie, anticipa Hayter, saranno relative a giochi «in arrivo nel 2020 e oltre, quindi preparate le vostre scatole di cartone, equipaggiate la mimetica ottica e assicuratevi di aver tolto la sicura.»

Snake!!!!!!are you still the La Le to my Le Li ….. #FutureGamesShow https://t.co/xv0Yzj3AWe — DebiMaeWest (@missmaewest) August 26, 2020

Vedremo quindi cosa i due superstiti di Shadow Moses sveleranno – consci che difficilmente ci saranno sorprese anche per i fan della saga che li ha resi maggiormente celebri tra i videogiochi.