Frostpunk ha una data su PS4 e Xbox One

Ad aprile, 11 Bit Studios ha annunciato che lo strategico Frostpunk, inizialmente lanciato per PC nel 2018, sarebbe pubblicato anche per PlayStation 4 e Xbox One nel corso dell’estate con il nome di Frostpunk: Console Edition.

Ora, è stata resa nota la data di uscita esatta per il titolo in questione, un po’ più in là di quanto pensavamo.

Frostpunk: Console Edition arriverà infatti su console a partire dall’11 ottobre 2019. Nell’attesa, è stato anche rilasciato un nuovo trailer che trovate comodamente poco sotto.

In Forstpunk bisogna garantire la sopravvivenza di una società dove il calore è di vitale importanza e ogni decisione ha un prezzo da pagare. In un mondo completamente ghiacciato, alcune persone sviluppano una tecnologia a vapore in grado di contrastare il freddo più estremo.

Avremo il compito di edificare l’ultima città sulla faccia della Terra e assicurarci che i cittadini sopravvivano.

Trovate in ogni caso la recensione e tutte le informazioni relative al gioco nella nostra scheda.

Fonte: Gematsu