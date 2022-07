Frigo Xbox: sconto imperdibile da Gamestop!

Il simpatico mini frigo ispirato alla console di ultima generazione di casa Microsoft, Xbox Series X, è attualmente acquistabile su GameStop a prezzo scontato! Visto il basso numero di pezzi e il prezzo particolarmente allettante, vi consigliamo di non perdere altro tempo e affettarvi ad acquistarlo!

Il mini frigo Xbox Series X non solo è utile per conservare cibo e bevande, ma nella parte frontale viene anche offerta una porta USB in grado di caricare i vostri dispositivi, mentre il dispositivo viene alimentato tramite un piccolo adattatore DC fornito in confezione. Il mini frigo Xbox Series X è anche dotato di LED sulla parte superiore e sul logo Xbox con switch on/off individuali

Se siete appassionati del mondo Xbox, il mini frigo Xbox Series X è un articolo che assolutamente non potete lasciarvi sfuggire. Che lo vogliate davvero utilizzare o solo sfoggiare nella vostra collezione, il mini frigo Xbox Series X rappresenta una sorta di vittoria della community, che ha realizzato un meme così virale che anche lo stesso produttore ha dovuto prendere nota della cosa e realizzare fisicamente quest’opera.

Proposto al prezzo di soli 89,98€, il mini frigo Xbox Series X è un vero e proprio elettrodomestico per la casa, che consente di tenere al fresco fino a 12 lattine delle vostre bevande preferite e non mancano un paio di tasche sullo sportello per gli snack.

Il nostro consiglio, nel caso foste interessati, è quello di comprare subito il mini frigo Xbox Series X, così da non lasciarvi sfuggire l’occasione di portarvi a casa un pezzo di storia. Siamo sicuri che, vista la particolarità del prodotto, il mini frigo Xbox Series X andrà a ruba come oggetto da collezione.

