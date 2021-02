Forza Horizon 4 arriva su Steam: ecco quando

A quanto pare, è ufficiale: Forza Horizon 4 arriverà sul catalogo Steam a partire dal 9 marzo 2021 (via Xbox). Si tratta, di fatto, del primo capitolo della serie Forza ad approdare sul servizio di digital gaming di Valve.

La versione PC Steam del quarto capitolo della serie avrà anche il crossplay con Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10, oltre alla compatibilità totale con xCloud per piattaforme mobile.

Forza Horizon 4 ha da poco incluso la modalità Super7 (del tutto gratuita). I pacchetti di espansione del gioco Fortune Island e LEGO Speed ​​Champions saranno disponibili per l’acquisto su Steam assieme al gioco, oltre a varie extra aggiuntivi da acquistare sulla piattaforma targata Valve.

La descrizione ufficiale recita:

Le stagioni cambiano tutto nell’evento automobilistico più grande del mondo. Parti da solo o con altri compagni per esplorare la meravigliosa e storica Gran Bretagna in un mondo aperto condiviso. Colleziona, modifica e guida più di 450 auto. Corri, esegui numeri acrobatici, crea ed esplora… Scegli il tuo percorso per diventare una Superstar dell’Horizon.

In Forza Horizon 4 c’è anche la modalità battle royale The Eliminator fino a 72 giocatori possono sfidarsi in un’arena ambientata nel mondo aperto della Gran Bretagna. Eliminando gli avversari nelle gare testa a testa guadagnerai potenziamenti e potrai ottenere auto più veloci. Durante il gioco i confini dell’arena si restringono, costringendo i giocatori ad avvicinarsi fino alla gara finale tra i sopravvissuti che determinerà il vincitore. L’Eliminator è ora disponibile in Forza Horizon 4 come parte dell’aggiornamento gratuito della serie 17.

Nella nostra recensione originale vi abbiamo reso noto che Forza Horizon 4 è al momento il non plus ultra degli automobilistici a mondo aperto, un capitolo che riesce incredibilmente a superare il predecessore e a far fare all’intera serie un clamoroso passo in avanti.